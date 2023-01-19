«У тебя трое детей». Какие бестактные вопросы посыпались на белоруску, которая занялась моделингом?

Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с бестактными вопросами в свой адрес. Дети, домашние животные, внешность, деньги – плодородная почва для некорректных вопросов. Чужое любопытство ставит в тупик, раздражает или просто заставляет задуматься о своей самооценке. О том, что делать, если собеседник нагло лезет в вашу личную жизнь, нужно ли отвечать на некорректные вопросы и как поставить человека на место и при этом не испортить с ним отношения окончательно, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ирина Карцева, создает лучшую версию себя:

Да, приходилось, как, наверное, всем.

Юлия Самусенко:

Расскажите свою историю.

Ирина Карцева:

Не так давно я пошла в модельную школу, в одну из школ, как-то начала собой заниматься. Хотя всегда я занимаюсь, но более сменить, так скажем, обстановку, себя, имидж свой немножечко поменять. Стали приходить SMS такие.

Юлия Самусенко:

Вам даже SMS приходили от знакомых людей?

Ирина Карцева:

Да, в соцсетях сообщения, что, как ты так, куда ты пошла? У тебя трое детей. Когда ты их смотришь? У тебя времени нет. Я как-то спокойно абсолютно отношусь к этому.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Вы отвечаете?