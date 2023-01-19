«У тебя трое детей». Какие бестактные вопросы посыпались на белоруску, которая занялась моделингом?
Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с бестактными вопросами в свой адрес. Дети, домашние животные, внешность, деньги – плодородная почва для некорректных вопросов. Чужое любопытство ставит в тупик, раздражает или просто заставляет задуматься о своей самооценке. О том, что делать, если собеседник нагло лезет в вашу личную жизнь, нужно ли отвечать на некорректные вопросы и как поставить человека на место и при этом не испортить с ним отношения окончательно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Вам с бестактными вопросами приходилось сталкиваться?
Ирина Карцева, создает лучшую версию себя:
Да, приходилось, как, наверное, всем.
Юлия Самусенко:
Расскажите свою историю.
Ирина Карцева:
Не так давно я пошла в модельную школу, в одну из школ, как-то начала собой заниматься. Хотя всегда я занимаюсь, но более сменить, так скажем, обстановку, себя, имидж свой немножечко поменять. Стали приходить SMS такие.
Юлия Самусенко:
Вам даже SMS приходили от знакомых людей?
Ирина Карцева:
Да, в соцсетях сообщения, что, как ты так, куда ты пошла? У тебя трое детей. Когда ты их смотришь? У тебя времени нет. Я как-то спокойно абсолютно отношусь к этому.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вы отвечаете?
Ирина Карцева:
Да, отвечаю.
Алеся Лакина:
Что отвечаете на такие сообщения?
Ирина Карцева:
На такие сообщения я просто разговариваю, не обращая внимания. Были, например, какие-то показы. Была шляпка. «Какая у тебя ужасная шляпка». Я говорю: «Эта шляпка – самая лучшая, которая была на мне».
Юлия Самусенко:
Мне кажется, здесь все просто – люди завидуют. Они просто завидуют вам.
Ирина Карцева:
Возможно. Меня просто муж, семья поддерживает, дети. Как-то совсем по-другому я воспринимаю это, абсолютно спокойно.
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