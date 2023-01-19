Расскажи о лучшем сексе, который у тебя был. Почему нельзя спрашивать партнёра о бывших?

Алеся Лакина , ведущая ток-шоу: Бывает возлюбленные друг другу задают бестактные вопросы. «Кстати, сколько было партнеров?» – как раз таки один из таких бестактных вопросов.

Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с бестактными вопросами в свой адрес. Дети, домашние животные, внешность, деньги – плодородная почва для некорректных вопросов. Чужое любопытство ставит в тупик, раздражает или просто заставляет задуматься о своей самооценке. О том, что делать, если собеседник нагло лезет в вашу личную жизнь, нужно ли отвечать на некорректные вопросы и как поставить человека на место и при этом не испортить с ним отношения окончательно, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Надежда Цыркун: Дайте спросить, сколько было партнеров до меня. Не вообще сколько их было, а именно до меня.

Юлия Самусенко , ведущая ток-шоу: Алеся, это травма как будто бы твоя.

Надежда Цыркун: Что там есть правда? Отвечайте на этот вопрос.

Денис Северов, магистр психологии:

Нет правильных либо неправильных – то есть как бы это оценочное осуждение. Действительно, мы коснулись такой темы, как эротика, секс, отношения. Проблема в том, что если партнер спрашивает у другого, например: «Сколько у тебя было отношений?» «Расскажи мне о твоем лучшем сексе, который был у тебя когда-то». Проблема в том, что, если человек начинает рассказывать, а другой слушает, он начинает себя сравнивать. В моменты, когда у них происходит близость, появляется мысль: «Я лучше или хуже?» Поэтому эта бестактность, которую допускает человек, задавая вопросы, вредит ему и отношениям в целом.

Алеся Лакина:

Нормально ли спрашивать такие вещи?

Денис Северов:

Нет.

Алеся Лакина:

Мне кажется, тут даже не в сравнении дело. Потом партнер думает: «Ничего себе! Она там выдавала с тем-то».

Надежда Цыркун:

Еще один вопрос. Она спрашивает его: «Кто это тебя такому научил? Ты же когда-то так не умел».

«Когда вы родите детей?» Вот как можно реагировать на подобный вопрос – подробнее здесь.