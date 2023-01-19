Расскажи о лучшем сексе, который у тебя был. Почему нельзя спрашивать партнёра о бывших?
Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с бестактными вопросами в свой адрес. Дети, домашние животные, внешность, деньги – плодородная почва для некорректных вопросов. Чужое любопытство ставит в тупик, раздражает или просто заставляет задуматься о своей самооценке. О том, что делать, если собеседник нагло лезет в вашу личную жизнь, нужно ли отвечать на некорректные вопросы и как поставить человека на место и при этом не испортить с ним отношения окончательно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Бывает возлюбленные друг другу задают бестактные вопросы. «Кстати, сколько было партнеров?» – как раз таки один из таких бестактных вопросов.
Надежда Цыркун, психолог:
Нет.
Алеся Лакина:
Что отвечать?
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Алеся, это травма как будто бы твоя.
Надежда Цыркун:
Дайте спросить, сколько было партнеров до меня. Не вообще сколько их было, а именно до меня.
Андрей Глебов, считает себя успешным человеком:
С уточнением.
Алеся Лакина:
Правильно ли отвечать правду?
Надежда Цыркун:
Что там есть правда? Отвечайте на этот вопрос.
Андрей Глебов:
Давайте сядем, вместе посчитаем.
Надежда Цыркун:
Вы начали уже искать какой-то выход, оправдываться.
Алеся Лакина:
Как правильно отвечать на этот вопрос?
Юлия Самусенко:
Денис, нет правильного ответа? Как правильно?
Денис Северов, магистр психологии:
Нет правильных либо неправильных – то есть как бы это оценочное осуждение. Действительно, мы коснулись такой темы, как эротика, секс, отношения. Проблема в том, что если партнер спрашивает у другого, например: «Сколько у тебя было отношений?» «Расскажи мне о твоем лучшем сексе, который был у тебя когда-то». Проблема в том, что, если человек начинает рассказывать, а другой слушает, он начинает себя сравнивать. В моменты, когда у них происходит близость, появляется мысль: «Я лучше или хуже?» Поэтому эта бестактность, которую допускает человек, задавая вопросы, вредит ему и отношениям в целом.
Алеся Лакина:
Нормально ли спрашивать такие вещи?
Денис Северов:
Нет.
Алеся Лакина:
Мне кажется, тут даже не в сравнении дело. Потом партнер думает: «Ничего себе! Она там выдавала с тем-то».
Надежда Цыркун:
Еще один вопрос. Она спрашивает его: «Кто это тебя такому научил? Ты же когда-то так не умел».
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