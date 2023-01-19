«Даже в фильмах русские – это негативные персонажи». Джефф Монсон переехал в Россию и рассказывает, как там на самом деле

Григорий Азаренок, СТВ: Джефф Монсон недавно получил гражданство России, до этого посещал Донбасс, сейчас живет в России, но не в Москве, не в звездных кварталах. Он живет в Уфе. Очень интересный человек, принципиально выбрал для себя нашу цивилизацию. Давайте послушаем, с чем был связан его выбор.

Джефф Монсон, российский депутат, боец смешанных единоборств:

Мой первый визит в Россию был 12 лет назад, у меня был бой здесь с Федором Емельяненко. После этого боя я стал чаще посещать Россию и проводить мастер-классы. После этого я познакомился с россиянами, узнал их культуру. В итоге я влюбился в Россию. Я понял, что Россия – это мой дом, моя семья. Единственное, о чем жалею, я скучаю по своим детям в США. В Америке у меня осталось трое детей. Сейчас из-за ситуации в Украине я не могу попасть к ним, они ко мне тоже не могут попасть. Я считаю, что все из-за СМИ. Хорошие люди есть как в США, так и в России, правда, каждый день в Америке мы слышим, что Россия – это разрушитель мира. Россия пытается развязать войну, Россия – это плохо. Даже в фильмах русские – это негативные персонажи. В мультфильмах нам показывают, что Россия – это зло. Это то, что в Америке слышат каждый день, очень тяжело иметь другое мнение, когда каждый день говорят, что Россия плохая, русские плохие.

Мои друзья, которые меня навещали в России, были удивлены, что Россия совершенно другая. Моя семья, когда приехала ко мне в Россию, была в шоке от увиденного, что российский народ приветлив и добр. У меня есть другой пример, когда мои русские друзья приехали в Америку, они тоже были удивлены, что люди дружелюбные. Власть и СМИ – это одно, а обычные люди в Америке и России просто хотят жить, любить, чувствовать себя в безопасности. Я читал о России еще до моего приезда сюда. Я думаю, что Россию лучше всего можно было бы описать как загадочную, это как соприкоснуться с загадкой, нельзя описать словом, выражением, предложением, книгой, потому что Россия – это комплекс стран со множеством народов, национальностей, которые живут и держатся вместе.

Я живу в Уфе (Башкортостан), этот город замечательный для меня. Если сравнивать между Америкой и Россией, то Россия намного лучше для меня. Я живу в Уфе, здесь живут башкиры, которые родом отсюда. А также здесь живут другие русские, славяне. Они держатся и работают вместе. Здесь нет разделения национальностей. Здесь нет предвзятого отношения, все живут в гармони, все равны. Боксер Мухаммед Али, когда первый раз приехал в Россию, у него все спрашивали, какая Россия на тот момент, это был СССР. Он сказал, что впервые за всю жизнь он не чувствовал себя как черный человек, когда он бегал по улицам, тренировался. Впервые в жизни он чувствовал себя просто человеком. В Америке он переживал, как люди будут воспринимать его, примут ли его. В России он просто человек, здесь судили по его способностям в боксе, по его характеру, смотрят на твои дела и поступки, а не на твой цвет кожи. И я чувствую, что Россия сегодня как во времена СССР, русские смотрят на тебя, на то, что ты делаешь, не судят по цвету кожи, религии, политическим взглядам. Они смотрят на то, что ты делаешь, какой ты человек.

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