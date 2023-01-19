«Считаю его очень хорошим президентом». Джефф Монсон о Лукашенко

Джефф Монсон, российский депутат, боец смешанных единоборств:

Я был в Беларуси один раз, где проводил мастер-класс, и был весьма впечатлен. Этот мастер-класс проходил для студентов, где белорусы оказались очень добрыми, открытыми и отзывчивыми. Я бы очень хотел еще посетить Беларусь. Я достаточно много о ней слышал, общался с белорусскими тренерами, и мне здесь очень понравилось. Что касается Президента, я никогда его не видел, но много о нем слышал. То, что говорят о нем в США, в европейских СМИ, что он плохой парень, настоящий диктатор, и то, что происходит на самом деле, – абсолютно разные вещи. Я вижу, что он любит свою страну, делает все для народа. Видно, что он все делает не для политических партий, не для бизнеса, не ради денег, не ради какой-то выгодны, а именно для народа. Он делает лучше для Беларуси, во благо страны. Видно, что он делает так, как он считает нужным. Я поддерживаю его и считаю его очень хорошим президентом.

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