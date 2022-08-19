Вадим Гигин про Украину: «Шаг влево, шаг вправо – тебя просто затравят за это, а могут и убить»

Григорий Азаренок, СТВ: Президент говорит: цените свое. Две части его выступления: геополитическая и обращение к людям. Я в Мариуполе словил себя на мысли, что если бы 2020 год произошел бы не так, как он произошел, то такими были бы Минск, Гродно, Гомель, Могилев, Витебск и так далее. Поэтому посыл – берегите свое – он однозначно прекрасный.

Вадим Гигин, историк, политолог, руководитель общества «Знание»:

Более того, этими же словами к нам обращались люди Запорожской области. Вы помните, как они реагировали, когда узнавали, что мы белорусы, и говорили, что мы должны ценить мир, который у нас есть, не допускать до той ситуации, до того коллапса государственности, к которому пришла Украина, что и стало причиной начала боевых действий. Авторитет Беларуси и нашего Президента на тех территориях, которые мы с вами посещали, он просто огромен. Потому что Беларусь – это та модель государственного развития, которая не состоялась в Украине. Мы же видели, когда города, поселки превращены… Такое ощущение, что сплошной базар. То, что осталось от прежней власти. И все те рассказы местных жителей.

Помните, подошел пожилой мужчина, и как он говорил, что при Украине лекарства, которые где-то и бесплатно поступали в фельдшерско-акушерские пункты, тут же шли в платную аптеку. И то, что людям должны были выдавать бесплатно, по сниженным ценам, продавали через эту сеть. Это длилось годами, это длилось все эти 30 лет. Нам сейчас трудно представить то положение, в котором оказались эти люди. Многие просто не верят, что можно жить по-другому. Зачастую задают вопрос: как это коррумпированная, проданная, перепроданная Украина держится и стоит до сих пор? А потому что за 30 лет сформирован такой образ жизни, за 30 лет этот беспорядок многим стал казаться порядком. Конечно, абсолютно дикая, невиданная, с которой не сталкивались ранее, идеологическая пропаганда. На фоне того, что Запад нам навязывал деидеологизацию, там просто настолько была выстроена тоталитарная система, где была, есть, еще жестче стала идеология, внедрявшаяся в мозги людям. Шаг влево, шаг вправо – тебя просто затравят за это, а могут и убить.

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