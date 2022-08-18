Президент: я от бешенства не страдаю по озимому ячменю, боюсь, чтобы меня не стали сравнивать с Хрущёвым

​Новости Беларуси. Плодоовощной запас в хранилищах страны, технологическая дисциплина в аграрной сфере, строительство доступного арендного жилья. Эти и другие темы звучали 18 августа в Гродненской области, куда Александр Лукашенко приехал с рабочим визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Речь и о темпах уборки. Может, выход в озимом ячмене? Весной влажности больше, а летом быстрее созревает, да и в уборочную страду входят плавнее. Но Президент подчеркивает: он предлагает вариант, а не агитирует.