Президент: я от бешенства не страдаю по озимому ячменю, боюсь, чтобы меня не стали сравнивать с Хрущёвым

Новости Беларуси. Плодоовощной запас в хранилищах страны, технологическая дисциплина в аграрной сфере, строительство доступного арендного жилья. Эти и другие темы звучали 18 августа в Гродненской области, куда Александр Лукашенко приехал с рабочим визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Речь и о темпах уборки. Может, выход в озимом ячмене? Весной влажности больше, а летом быстрее созревает, да и в уборочную страду входят плавнее. Но Президент подчеркивает: он предлагает вариант, а не агитирует.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я это говорю, но журналисты почему-то в эфир это не дают. Я от бешенства не страдаю по озимому ячменю. Я часто говорю: я боюсь, чтобы меня не стали журналисты сравнивать с Хрущевым, который с початком кукурузы ходил и насаждал кукурузу. И он был прав. Мы с тобой как аграрии [Сергею Кремко – прим. ред.], я бывший, ты настоящий, понимаем, что кукуруза очень важна. Я просто преимущества называю. И опять мы с тобой это понимаем: ранняя уборка, у тебя комбикорма хватает, а другие не дотягивают до весны – ранний корм. Корове хоть муки этой под морду сунуть, чтобы поноса не было от этой зеленки.
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