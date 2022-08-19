«Мы братские народы или один народ?» Гигин о том, что общего у белорусов, русских и украинцев

Вадим Гигин, историк, политолог, руководитель общества «Знание»:

У нас нация состоялась, но эта нация не та, которую хочет Позняк. Эта нация не та, которую хочет Алексиевич. Эта нация, которую ненавидит вместе с Россией Халезин. Потому что это восточнославянская нация, это часть того суперэтноса. Понятие, о котором говорил великий Гумилев. Наверное, тоже часть этого порока, о котором мы здесь слышали. Мы понимаем себя частью единой цивилизации, единой культуры. Это признавали выдающиеся умы западного мира: Шпенглер, Тойнби, Хантингтон. Когда говорили о цивилизационном подходе, всегда Беларусь относили к этой цивилизации. По-разному ее называли, но у нас в слове «Беларусь» корень «Русь» – русский. В Украине, да, есть Малороссия, Украина, можно сказать, этого корня нет.

Но он в языке, в красивом языке, в языке Шевченко, в песнях, в великой украинской литературе, у Леси Украинки, в великом украинском кинематографе. Это звучание языка. У нас кириллица – то, что нас сближает. У нас принятая культура, которую мы восприняли от Византии. Вот это нас объединяет. Вот это делает нас единой цивилизацией. Они провозглашают у себя праздником, Днем армии или чего, Покрова, 14 октября. Но это наш праздник, который отличает восточных славян даже от некоторых других православных. Понимаете, у нас очень много в культуре общего, что делает русских, белорусов и украинцев общей культурой. Да, есть отличия. Безусловно, мы отличаемся. Но когда мы рассуждаем, мы братские народы или один народ, это подчеркивает наше единство, неразрывное само по себе. А они в этой великой истории нашего единства пытаются найти какие-то червоточинки, раздуть, расковырять, потому что им тесно в нашей культуре. Это пытаются сделать люди, которые никогда не поднимутся до уровня Достоевского.

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