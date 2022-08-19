«Мы будем стабильно иметь 11-11,5 миллионов зерновых». При каких условиях, рассказал Лукашенко

Новости Беларуси. Обеспечить сохранность сельхозтехники не меньше чем на 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую задачу 19 августа поставил Александр Лукашенко перед аграриями, посещая хозяйство «Журавлиное» в Пружанском районе.

На полях хозяйства «Журавлиное» Президенту представили образцы семян сортов рапса. Спрос на продукт повышается, поэтому ежегодно расширяются и посевные площади под эту культуру. Отдельное внимание глава государства обратил на внесение минеральных удобрений в почву. Зачастую это основа урожая. Потому объемы и в 2023 году надо сохранить, а по возможности и прибавить. В этом вопросе важен жесткий контроль, отметил Александр Лукашенко. Как, впрочем, и в процессе уборки урожая. Профильный министр доложил о ходе кампании. Белорусские аграрии намерены намолотить порядка 11 миллионов тонн зерновых.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если мы говорим об 11 миллионах зерновых, это не колосовые зерновые, не только. Это основа, это 8 миллионов 200, это рапс, кукуруза. Ну и там просо, гречиху – это тоже зерновые. Нам надо удержать внесение минеральных удобрений в тех объемах, что было в этом году. И хоть чуть-чуть прибавлять. Немножко прибавлять. Тогда мы будем стабильно иметь 11-11,5 (я уже чуть-чуть больше увеличиваю) миллионов зерновых. Дай бог, если все сложится хорошо, выйдем. Но я говорил, что мы в течение двух лет должны выйти, а у нас получится в этом году.

Ко всему, Игорь Брыло заверил, что уже в предстоящее воскресенье, 21 августа, намолот зерновых по стране составит 7 миллионов тонн. Особое внимание аграрии уделят полеглым полям. Для этого есть вся необходимая техника.