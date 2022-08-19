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«Ненависть России – это же не любовь к Беларуси». Гигин рассказал, как книги по истории взращивали русофобию

19 августа 2022 18:36
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ и белорусскую миссию. В гостях историк, политолог, руководитель общества «Знание» Вадим Гигин и член Главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Ненависть России – это же не любовь к Беларуси». Гигин рассказал, как книги по истории взращивали русофобию -1

Вадим Гигин, историк, политолог, руководитель общества «Знание»:
Абсолютно очевидно, что эта форма восточно-европейского национализма, будь то псевдоукраинский или псевдобелорусский, замешана на русофобии. Я, когда прочитал, будучи подростком, «100 пытанняў і адказаў», бнфовскую книжонку про их версию белорусской истории, абсолютно было понятно, что там главное – это не возвеличивание белорусской нации, белорусского народа, а попытка каким-то образом уколоть Россию. Или эти псевдоисторические книжонки, которые выпускал Орлов, и некоторые наши чинуши дарили их, считали хорошим тоном их дарить. Они их даже не читали, потому что если бы почитали, то увидели, что там на каждой странице написано: в Беларуси в XV веке построили церковь, а ў гэты ж час у Расіі яны там сядзелі, лапцем шчы хлябалі. То есть это желание постоянно ущемить Россию, ненависть к России – это же не любовь к Беларуси, и не любят они Беларусь. Они сейчас на Беларусь войну кличут. Посмотрите все их заявления. Это люди, объятые ненавистью.

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# Международная политика # общество # Вадим Гигин # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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