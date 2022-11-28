Почему нарушений нет, а проблемы есть? Рассказываем, от чего зависят цены в магазинах

Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли.

Наталья Шаблинская, директор Ассоциации розничных сетей:

Мы, конечно, от решения этого пережили шок. Мы проделали огромную работу в сетях. Вы можете мне поверить, что люди работали, как рабы на галерах, чтобы выполнить это поручение, чтобы была сделана работа, в которой не будет претензий к торговле, – была такая задача. При этом оставалась непосредственная наша задача выполнить качественную услугу. Торговля дает услугу, мы ничего не производим, мы должны выгодно закупить, доставить, сохранить этот товар и выложить его на полку для покупателей. Это немалая работа. Это требует абсолютно специальных навыков, знаний, умений и возможности поддержания с производителями добрых, хороших, четких, понятных отношений. Я считаю, что это все было выполнено на высоком уровне. Торговля справилась с этой задачей. Вы же сами говорили, что были точечные недостатки, но они были точечными. Кирилл Казаков, СТВ:

Но они пока еще есть. Наталья Шаблинская:

Мы над ними работаем. И правильно говорит наш министр, что день и ночь мы прорабатывали сам закон, мы прорабатывали источники, делились сведениями по поставщикам. Мы сработали единым фронтом.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

В подтверждение только одна цифра. Мы проводим контрольную деятельность, проверяем всех. На сегодня более тысячи торговых объектов проверено. Сколько, вы думаете, нарушений выявлено? 47. Это много или мало? Это просто копейки. Наталья Шаблинская:

И я думаю, что это не халатность, а просто недоработка. Алексей Богданов:

Да, критических не было из 127 тысяч объектов, зарегистрированных в республике.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Вы проверяли, как выполняется указание Президента? Что вы проверяли? Алексей Богданов:

Мы проверяли ценообразование. Георгий Гриц:

То есть после решения Президента. Так об этом говорят ведущие. Почему надо было дожидаться, если это какие-то мелкие недостатки? Президент не работает по мелким недостаткам. Выявлен неконтролируемый рост цен, и во многом сыграла именно торговля. Наталья Шаблинская:

Дело все в том, что мы давно работаем в парадигме контроля розничных цен. Не с этого момента, когда был принят документ, а значительно раньше.