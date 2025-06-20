Страх грязи и микробов – о мизофобии поговорили с экспертом

Обрабатывать все вокруг только сильнейшими дезсредствами, каждые 10 минут мыть руки. Принимать душ пять раз в день, и плюс антибиотики для профилактики. Глядишь – и поборем заразу. Вот только такие мысли и цели могут привести к другим заболеваниям из области психиатрии, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Наталья Бортулева, преподаватель Института повышения квалификации и переподготовки БГПУ, магистр психологических наук:

Мизофобия – это навязчивый, иррациональный, патологический страх заразиться. Страх бактерий, грязи и микробов. Не самих микробов, не самой грязи, а, скорее, именно страха заражения со всеми последствиями, и в конце умереть. То есть когда человек испытывает навязчивое патологическое желание при контакте с любой поверхностью потенциально зараженной сразу мыть руки. Сразу ее очищать, пользоваться различными дезинфицирующими средствами. Реальность человека с мизофобией: везде вокруг опасность заражения, везде вокруг грязь. Это все проявляется в навязчивом избегании столкновения с грязью.

Но ведь гигиена – это хорошо, возразите вы! Да, нормально мыть руки несколько раз в день, убирать в доме пару раз в неделю. У человека с мизофобией все иначе. К раковине он подходит и 50, и 100 раз за день, уборку делает 7-8 раз в сутки. Причем не просто пылесосит или моет пол, но разбирает телевизор или блок компьютера, чтобы вычистить оттуда пыль. И порою, услышав откровения чистюли, мы понимаем: это уже не норма.