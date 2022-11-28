«Я бы хотела всех призвать к спокойствию». Существует ли дефицит непродовольственных товаров в Беларуси?
Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли.
Алена Сырова, СТВ:
Давайте будем честны, что в основном мясо, молоко – продовольственные товары – большинство белорусов покупают как раз таки белорусских. Дефицит такой видимый или нет может быть заметен по отсутствию непродовольственных товаров. Некоторых импортных позиций. В частности, я не знаю, порошки стиральные… Большинство стояло раньше зарубежных брендов, правильно? Сейчас, наверное, в таком объеме белорусских мы видеть не можем. Да, присутствуют, но, может быть, не в таком количестве, не знаю… Не пять наименований брендов, а два. Понятно, что, возможно, некоторые те же лаки для волос в таком объеме у нас просто в стране не производят. И психологически, когда человек заходит в магазин, видит, допустим, такую картину, то, естественно, складывается впечатление, что это вообще последние флаконы этого лака, больше уже не будет. Ай-яй-яй, караул. Отсюда рождаются такие вот нюансы.
Кирилл Казаков, СТВ:
С учетом того, что эта косметика в основном делается в России…
Алена Сырова:
Наталья Сергеевна, с чем связаны, на ваш взгляд, могут быть подобные картины на полках наших магазинов? Это скорее исключение или нет?
Наталья Шаблинская, директор Ассоциации розничных сетей:
Знаете, что это временный этап. По моему мнению, безусловно, производителю, где бы он ни находился, его самая главная задача – реализация этой продукции. Поэтому, конечно, выпасть такой сегмент рынка, как наша республика… Я не предполагаю, что это возможно. Я бы хотела всех призвать к спокойствию в этом вопросе. Почему? Да, безусловно, мы сегодня видим, я и сама, как потребитель, могу сказать, чего сегодня не хватает. Но для этого, безусловно, надо время, надо посмотреть, что сегодня в этой цепочке вымыто и что должно быть обязательно. А то, что является просто украшением нашей жизни – ну, наверное, придется либо эту продукцию выпускать нашей стране, либо договариваться с производителем на самом серьезном основании. Конечно, у них не хватает сегодня флаконов. И именно сырьевой базы для производства в таком объеме.
«Переходный период всегда будет». Что в МАРТ рассказали о недостатке некоторых товаров в магазинах?