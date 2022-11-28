«Я бы хотела всех призвать к спокойствию». Существует ли дефицит непродовольственных товаров в Беларуси?

Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли.

Алена Сырова, СТВ:

Давайте будем честны, что в основном мясо, молоко – продовольственные товары – большинство белорусов покупают как раз таки белорусских. Дефицит такой видимый или нет может быть заметен по отсутствию непродовольственных товаров. Некоторых импортных позиций. В частности, я не знаю, порошки стиральные… Большинство стояло раньше зарубежных брендов, правильно? Сейчас, наверное, в таком объеме белорусских мы видеть не можем. Да, присутствуют, но, может быть, не в таком количестве, не знаю… Не пять наименований брендов, а два. Понятно, что, возможно, некоторые те же лаки для волос в таком объеме у нас просто в стране не производят. И психологически, когда человек заходит в магазин, видит, допустим, такую картину, то, естественно, складывается впечатление, что это вообще последние флаконы этого лака, больше уже не будет. Ай-яй-яй, караул. Отсюда рождаются такие вот нюансы.