«Перцы будут не жёлтые, а красно-зелёные». Как торговые сети ищут альтернативы поставкам?

Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли.

Кирилл Казаков, СТВ:

Слушайте, я на самом деле после того, как прошелся по магазинам, тоже пришел к выводу, что когда ты в час ночи после работы заезжаешь, чтобы купить себе что-то к такому позднему ужину и не найдешь двух видов (красного и желтого) болгарского перца, то, наверное, это нормально. Плюс ко всему, я у себя в Facebook писал, что американские психологи провели исследование: люди выбирали в магазине два вида мороженого и 10 видов мороженого. Так вот, те, кто выбирали два вида мороженого, были счастливее. Потому что выбрали один, один оставили. А тут девять оставили. Как бы незавершенная такая история, когда девять вкусов остались в магазине.

Алена Сырова, СТВ:

Кирилл, мы же привыкли к разнообразию. Поэтому здесь, наверное, важно, чтобы в какой-то мере вовремя перестроились наши производители и увидели то, чего не хватает, и заполнили эти ниши. Надежда Анатольевна, наверное, в Минске самая притязательная публика в принципе? Кирилл Казаков:

Супермаркет на супермаркете. Алена Сырова:

И каждый еще выбирает. Ассортимент-то там разнится. Сейчас с точки зрения городских властей, вы же постоянно проводите контроль, мониторинг, мы периодически в СМИ читаем ваши отчеты. Что можете сказать, как на сегодня обстоит ситуация? И, может, составили уже перечень тех позиций, которых нет? Передали их производителям, чтобы они экстренно товары производили?

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Я хочу заметить, что по производителям и по импортозамещению ведется вопрос не с учетом вступления в силу 713-го [постановления – прим. ред]. Это уже изначально практика, которая ведется с февраля, когда мы понимали, что вошли в санкционный момент. И поэтому нам необходимо импортозамещением заниматься. Действительно есть производители, которые изначально какую-то сырьевую базу, те же кабачки и все остальное, касается наших производителей косметики, изначально брали в других странах. Сейчас переориентированы на нашего белорусского производителя. И, в принципе, проблемных вопросов нет. Да, нужно изначально чуть заранее заказывать, отрабатывать какой-то модельный ряд. Может быть, не вся цветовая гамма есть. Но производители Республики Беларусь, вот и мы сегодня встречались, общались. С учетом 713-го мы сейчас с производителем скорректировали (и корректируем) рентабельность, если считаем необходимым. Поэтому мы со всеми сейчас, так сказать, на ежедневном общении. Поэтому мы видим и слышим, где есть вопросы. Что касается полок по Минску и наполнения, вы знаете, нам поступают такие фотографии. Мы сразу реагируем, у нас в районах есть специалисты, которые выезжают. Очень часто менеджеры магазинов несвоевременно выкладывают на полки товары. Алена Сырова:

Умышленно?