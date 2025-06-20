«Наша энергетика взаимодействует с энергетикой вируса» – почему мы болеем, объяснила эзотерик
Наибольшей приспосабливаемостью обладают вирусы. Ученые до сих пор размышляют: можно ли их считать живыми существами? Вирусы умеют воспроизводиться, эволюционировать. Они подвергаются естественному отбору, но для этого им нужны чужие клетки, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Отсюда возникла необычная версия: на самом деле этот мир создали и управляют им микроорганизмы. Все живое на планете – всего лишь большая еда для маленькой нежити. Ведь структура того же вируса не что иное, как цепь ДНК или РНК, окруженная оболочкой. Все, что умеют вирусы, – прицепиться к чужой клетке и внедрить в нее свой генетический код. Они очень успешны в этом. Настолько, что пробивают не только физиологический, но и более тонкий, духовный заслон.
Маргарита Грицкевич, эзотерик:
Наша энергетика взаимодействует с энергетикой вируса. Но поскольку человек по площади – более значимая фигура, чем вирус, мы своей энергетикой подавляем вирусы. Мы это можем называть в простонародье иммунитет. Но эзотерики все-таки рассматривают мир немножко иначе. Но когда вирусы между собой собираются в такую кучку, конгломерат, начинают в пространстве, в нашем теле внутри клеток фонить немножко сильнее, наш организм считывает это как значимое поражение. Таким образом, у нас образуется болезнь, потому что появляется в прямом смысле брешь в энергетике.
Подробности в видео.