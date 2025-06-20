«Наша энергетика взаимодействует с энергетикой вируса» – почему мы болеем, объяснила эзотерик

Наибольшей приспосабливаемостью обладают вирусы. Ученые до сих пор размышляют: можно ли их считать живыми существами? Вирусы умеют воспроизводиться, эволюционировать. Они подвергаются естественному отбору, но для этого им нужны чужие клетки, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Отсюда возникла необычная версия: на самом деле этот мир создали и управляют им микроорганизмы. Все живое на планете – всего лишь большая еда для маленькой нежити. Ведь структура того же вируса не что иное, как цепь ДНК или РНК, окруженная оболочкой. Все, что умеют вирусы, – прицепиться к чужой клетке и внедрить в нее свой генетический код. Они очень успешны в этом. Настолько, что пробивают не только физиологический, но и более тонкий, духовный заслон.