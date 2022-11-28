«Переходный период всегда будет». Что в МАРТ рассказали о недостатке некоторых товаров в магазинах?
Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли.
Кирилл Казаков, СТВ:
В общем, то, что мы живем во время информационной войны, сказывается в том числе и даже на такой банальной, кажется, вещи, как поход в магазин. Ну хорошо, Президент в октябре провел совещание, где, действительно, наверное, задался вопросом о необоснованном росте цен. Было принято решение, цены были заморожены, проходил мониторинг, мы смотрели. Это обсуждали чуть более месяца назад у нас в программе, говорили о том, что да, цены, наверное, растут не совсем, как правильно.
Алена Сырова, СТВ:
Правительство вырабатывало в это время меры.
Кирилл Казаков:
Да, выработаны были меры. И в принципе, казалось бы, все, хорошо, мы начинаем жить по-новому. Однако наши оппоненты, я их называю врагами, уже не стесняясь этого, начали говорить о том, что это возврат к советскому прошлому. И как раз распад Советского Союза ознаменовался тотальным дефицитом, потому что правительство контролировало цены. Раз цены контролируют, значит, нет рынка. Раз нет рынка – нет конкуренции. Нет конкуренции, нет товаров. Нет товаров – есть дефицит. К этому мы пришли. Я, на самом деле, сходил в магазин на выходных, прошелся по всем сетям. Честно, не буду пока называть их, но говорю так, что я дефицита не заметил. Однако в некоторых магазинах некоторых сетей есть тенденция, что чего-то все-таки нет. Но эта тенденция сказывается только, скажем так, с наличием того или иного бренда на магазине. Алексей Игоревич, давайте с вас начнем. Официальный комментарий. У нас есть проблемы в магазинах либо же эти проблемы связаны с тем, что вот эта логистическая цепочка, которая была связана с тем, что мы мониторили цены, возможно, посредники какие-то уходили… Она с этим связана?
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Знаете, сама по себе торговля – это очень сложная тема. Она настолько многообразна и много очень форм, отношений между производителями, дистрибьюторами, торговым звеном. Нами, потребителями, которые приходят в магазин и хотят видеть широкий ассортимент продукции. То, конечно, при внедрении нового механизма, которого раньше в истории Беларуси не было, концепция справедливой цены, которую озвучил глава государства. Или, по-другому сказать, контролируемого, обоснованного (в случае необходимости) повышения цены. Она внедрена у нас впервые.
И, безусловно, переходный период всегда будет. Тем более в такой сложной сфере, как торговля. Поэтому если что-то выпадает – такое может быть, будем откровенны. То оно – неделя, день, два – замещается, и товар поставляется на полку. Глобальной проблемы… Наших телезрителей не обманешь, они ходят в магазины и сами все это видят. Товар на полке есть и будет. И, конечно, с точки зрения того, какой товар выпадает, какой нет – здесь есть разная скорость и специфика перестройки. Например, товары продовольственной группы быстрее перестроились. И мы ходим в магазин и видим: мясо, молоко, хлебобулочные изделия – все это есть.