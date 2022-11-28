«Переходный период всегда будет». Что в МАРТ рассказали о недостатке некоторых товаров в магазинах?

Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли. Кирилл Казаков, СТВ:

В общем, то, что мы живем во время информационной войны, сказывается в том числе и даже на такой банальной, кажется, вещи, как поход в магазин. Ну хорошо, Президент в октябре провел совещание, где, действительно, наверное, задался вопросом о необоснованном росте цен. Было принято решение, цены были заморожены, проходил мониторинг, мы смотрели. Это обсуждали чуть более месяца назад у нас в программе, говорили о том, что да, цены, наверное, растут не совсем, как правильно. Алена Сырова, СТВ:

Правительство вырабатывало в это время меры.

Кирилл Казаков:

Да, выработаны были меры. И в принципе, казалось бы, все, хорошо, мы начинаем жить по-новому. Однако наши оппоненты, я их называю врагами, уже не стесняясь этого, начали говорить о том, что это возврат к советскому прошлому. И как раз распад Советского Союза ознаменовался тотальным дефицитом, потому что правительство контролировало цены. Раз цены контролируют, значит, нет рынка. Раз нет рынка – нет конкуренции. Нет конкуренции, нет товаров. Нет товаров – есть дефицит. К этому мы пришли. Я, на самом деле, сходил в магазин на выходных, прошелся по всем сетям. Честно, не буду пока называть их, но говорю так, что я дефицита не заметил. Однако в некоторых магазинах некоторых сетей есть тенденция, что чего-то все-таки нет. Но эта тенденция сказывается только, скажем так, с наличием того или иного бренда на магазине. Алексей Игоревич, давайте с вас начнем. Официальный комментарий. У нас есть проблемы в магазинах либо же эти проблемы связаны с тем, что вот эта логистическая цепочка, которая была связана с тем, что мы мониторили цены, возможно, посредники какие-то уходили… Она с этим связана?