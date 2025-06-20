Набор полезных микроорганизмов – как помочь новорожденному в формировании микрофлоры

Кругом бациллы, вирусы и прочие патогены. А если дома маленький ребенок? Он ведь беззащитен перед такой угрозой. Не волнуйтесь, убеждают медики: микроорганизмы – лучшее, с чем может встретиться новорожденный, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Только встреча должна быть правильной. И многое зависит от способа рождения – через естественные родовые пути или с помощью кесарева сечения.

Ольга Кардаш, врач-педиатр:

Малыши, которые родились с помощью кесарева сечения, немножечко обделены этой хорошей микрофлорой. Ребенок, который рождается естественным путем, обсеменяется флорой мамы. Соответственно, он уже имеет какую-то микробиоту. А ребеночек, который родился с помощью кесарева сечения, этой микробиоты не имеет. Чем же мы можем ему помочь? В этой ситуации мы должны помочь ему быстренько подселиться той микробиотой, которая есть у мамы. Тем самым подстрахуем организм, чтобы он работал в целом так, как должно быть. Первое, что нужно сделать, – это как можно быстрее начать грудное вскармливание, прямо в родзале, в первые минуты. Второй момент – это контакт кожа к коже. То есть мы сразу прикладываем малыша к маминой коже.