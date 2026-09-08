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Новости по тегу #Наталья Шаблинская

Форум «Трейд Диалог» объединил более 350 участников из Беларуси и России
08 сентября 2026 17:54

Форум «Трейд Диалог» объединил более 350 участников из Беларуси и России

Технологии в АПК, белорусский картофель и цены в магазинах. Хватит ли белорусам урожая – ответили эксперты
17 ноября 2025 19:17

Технологии в АПК, белорусский картофель и цены в магазинах. Хватит ли белорусам урожая – ответили эксперты

МАРТ продлил соглашение о скидках в белорусских магазинах для социально уязвимых слоев населения
27 сентября 2023 10:43

МАРТ продлил соглашение о скидках в белорусских магазинах для социально уязвимых слоев населения

«Более эффективные меры». В Беларуси выработают новый механизм ценообразования
17 февраля 2023 16:35

«Более эффективные меры». В Беларуси выработают новый механизм ценообразования

«Людей будут в принципе увольнять с работы». Почему дефляция – это не всегда хорошо?
28 ноября 2022 18:41

«Людей будут в принципе увольнять с работы». Почему дефляция – это не всегда хорошо?

«Это устаревший взгляд». Правда ли, что цены на продукты в регионах дороже?
28 ноября 2022 18:14

«Это устаревший взгляд». Правда ли, что цены на продукты в регионах дороже?

Один и тот же кофе стоит то 14 рублей, то 25 – почему? Вот что ответил Алексей Богданов
28 ноября 2022 18:03

Один и тот же кофе стоит то 14 рублей, то 25 – почему? Вот что ответил Алексей Богданов

Почему нарушений нет, а проблемы есть? Рассказываем, от чего зависят цены в магазинах
28 ноября 2022 17:52

Почему нарушений нет, а проблемы есть? Рассказываем, от чего зависят цены в магазинах

Цены выросли – стал ли рынок популярнее, чем магазины? Ответил директор Комаровки
28 ноября 2022 17:44

Цены выросли – стал ли рынок популярнее, чем магазины? Ответил директор Комаровки

«Я бы хотела всех призвать к спокойствию». Существует ли дефицит непродовольственных товаров в Беларуси?
28 ноября 2022 16:41

«Я бы хотела всех призвать к спокойствию». Существует ли дефицит непродовольственных товаров в Беларуси?

Импортные товары могут поставляться с задержкой. Какая ситуация на продуктовых складах в Беларуси?
20 марта 2020 19:34

Импортные товары могут поставляться с задержкой. Какая ситуация на продуктовых складах в Беларуси?

«Это соглашение – добрый жест»: МАРТ и Ассоциации розничных сетей подписали договоренность о взаимодействии
18 апреля 2018 19:29

«Это соглашение – добрый жест»: МАРТ и Ассоциации розничных сетей подписали договоренность о взаимодействии