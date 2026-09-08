Новости по тегу #Наталья Шаблинская

Эксперты обсуждают насущные вопросы – увеличение доли белорусских товаров на полках магазинов и взаимодействие между производителями, поставщиками и ритейлерами. Эти темы напрямую влияют как на качество продукции, так и на доступность ее для покупателей.
Хватит ли белорусам нынешнего урожая? Как в целом закончили агросезон и какие планы наметили на будущий? Как совершенствуется работа стабфондов?
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