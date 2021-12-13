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Дети уже осваивают с журналистами русский язык. Посмотрите, как беженцы живут в ТЛЦ

13 декабря 2021 20:06
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Новости Беларуси. Все еще в ожидании гуманитарного коридора в Германию. 36-й день беженцы живут надеждой, но нервы уже на пределе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди устали от неизвестности, угнетены своим безвыходным положением.

Дети уже осваивают с журналистами русский язык. Посмотрите, как беженцы живут в ТЛЦ-1

В лагере сейчас около 800 беженцев – самые стойкие и те, у кого наиболее сложная ситуация на родине. Мужчины коротают время за чтением новостей в социальных сетях – ищут хотя бы малейшую тень надежды на положительное решение своего вопроса, женщины поддерживают порядок.

Дети уже осваивают с журналистами русский язык. Посмотрите, как беженцы живут в ТЛЦ-4

А дети, как ни странно, уже понемногу осваивают с журналистами русский язык.

Дети уже осваивают с журналистами русский язык. Посмотрите, как беженцы живут в ТЛЦ-7

Привет!
– Привет!
Very good!

Галина Буро, корреспондент:
Они все надеются на новогоднее чудо и верят, что встретят зимние праздники уж точно не в лагере для беженцев. Напоминают очерствевшему Евросоюзу: Рождество – время для добрых дел.

Дети уже осваивают с журналистами русский язык. Посмотрите, как беженцы живут в ТЛЦ-10

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Галина Буро # Фотофакт

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