Дети уже осваивают с журналистами русский язык. Посмотрите, как беженцы живут в ТЛЦ

Новости Беларуси. Все еще в ожидании гуманитарного коридора в Германию. 36-й день беженцы живут надеждой, но нервы уже на пределе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди устали от неизвестности, угнетены своим безвыходным положением.

В лагере сейчас около 800 беженцев – самые стойкие и те, у кого наиболее сложная ситуация на родине. Мужчины коротают время за чтением новостей в социальных сетях – ищут хотя бы малейшую тень надежды на положительное решение своего вопроса, женщины поддерживают порядок.

А дети, как ни странно, уже понемногу осваивают с журналистами русский язык.