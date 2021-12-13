До конца идеология белорусского государства не выстроена? Мнения экспертов

Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу « По существу ».

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:

Вся мировая система устроена таким образом: зарплаты в США – чуть поменьше в коренной Европе – еще меньше в той же Польше – меньше в Украине. Где наше место? Наше место всегда по зарплатам будет ниже, потому что так устроено. А кто это устроил? Тот, кто печатает доллар.

Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:

Если бы нам не мешали санкциями. 20 лет мы находимся.

Андрей Муковозчик:

Нам будут мешать.

Андрей Лазуткин, политолог:

Есть понятие социального государства. То, что год назад было неважно – как вас лечат, за какие деньги – теперь, когда коронавирус везде, вы еще подумаете, где вам лучше болеть коронавирусом, здесь или там. Даже будучи мигрантом.