До конца идеология белорусского государства не выстроена? Мнения экспертов

Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:
Вся мировая система устроена таким образом: зарплаты в США – чуть поменьше в коренной Европе – еще меньше в той же Польше – меньше в Украине. Где наше место? Наше место всегда по зарплатам будет ниже, потому что так устроено. А кто это устроил? Тот, кто печатает доллар.
Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:
Если бы нам не мешали санкциями. 20 лет мы находимся.
Андрей Муковозчик:
Нам будут мешать.
Андрей Лазуткин, политолог:
Есть понятие социального государства. То, что год назад было неважно – как вас лечат, за какие деньги – теперь, когда коронавирус везде, вы еще подумаете, где вам лучше болеть коронавирусом, здесь или там. Даже будучи мигрантом.
Олег Белоконев:
Основой всего этого являются ни экономика, ни политика, а идеология. В 1991 году мы развалили самую мощную идеологию в мире – советскую. К сожалению, могут обижаться, не обижаться те, кто сейчас за нее отвечает, но до конца идеология белорусского государства, ту, которую мы хотим или хотели бы видеть…
Андрей Муковозчик:
Не выстроена.
Олег Белоконев:
Берем ветерана Великой Отечественной войны. У него есть прошлое: война, разруха, восстановление хозяйства, голод и так далее. Есть настоящее, где он живет. Есть будущее, о котором он мечтает. Берем мое поколение. Для меня есть прошлое: распад СССР, Варшавский договор, пустые полки, по семь месяцев невыплаченная зарплата, не знаешь, как прокормить семью, люди на улицах. Ты хочешь купить холодильник, ты идешь в четыре утра в магазин, встаешь в очередь, в 18:45 говорят, что они закончились. А нынешняя молодежь, которая родилась? В 1991 году им было меньше 10 лет, и уже после этого. У них прошлое равно настоящему. Они этого не видели. Этот момент не год, не два, не три... Мы его упустили в свое время. Сейчас «Равняйсь! Смирно!», завтра начинаем жить по-новому? Никто не начнет.
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