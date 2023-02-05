Почему Лукашенко летал в Зимбабве через ОАЭ? Есть много конспирологических версий

Африка – зона интересов не только Беларуси. Это место, где пересекаются запросы разных стран, и борьба за этот континент началась далеко не сейчас. После того как из Африки ушел СССР, Соединенным Штатам больше не было необходимости финансировать там союзников. Это привело к тому, что в 1990-е на континенте начинается масштабный кризис, который вылился в гражданские войны и этнические чистки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это так называемые управляемые конфликты, которые использовались Западом в своих целях. Самый известный – в Демократической Республике Конго. По площади эта страна как Западная Европа. И имеет очень богатые недра. В 1998-м там начинается гражданская война, в которую было втянуто 9 государств и около 20 внутренних группировок, которые боролись за контроль над природными ресурсами. Это самый кровопролитный конфликт со времен Второй мировой войны, в рамках которого было убито больше пяти миллионов человек. Но ради чего? Постоянные боевые действия позволяют буквально за бесценок покупать или менять на оружие минералы, например, полупроводники, необходимые для электроники, или алмазы, золото, серебро. За счет того, что в стране нет единого правительства, не действуют экологические нормы и трудовое законодательство, для Запада такое сырье в итоге стоит копейки.

Кроме того, сырьевую африканскую экономику с 1990-х годов специально уничтожали под видом гуманитарной помощи. Западу выгодно поставлять туда продовольствие бесплатно, чтобы распределять его между лояльными полевыми командирами и поддерживать постоянную зависимость от зарубежных поставок. Местные же фермеры не могли конкурировать с бесплатной продукцией и разорялись. Получалось, что в странах с отличным климатом, дешевой рабочей силой десятилетиями не было своего сельского хозяйства, а люди голодали. Но поток гуманитарки почти иссяк после 2020 года, ковидного кризиса, а затем СВО. Западным государствам самим понадобились ресурсы. И это шанс для государств Африки запустить собственную экономику. И, разумеется, с Африкой можно и нужно работать, например, через инвестпроекты. К примеру, мы создаем совместное предприятие и портовую инфраструктуру, а затем получаем прибыль от ценных месторождений, скажем, золота. Африканские страны часто сами не могут организовать такие инвестиции – либо у них нет технологий, либо они находятся под санкциями. Поэтому сотрудничество с Беларусью выгодно обеим сторонам. Кстати, примерно по такой же схеме в Африке работает Китай – пожалуй, сегодня это самый активный игрок на Черном континенте, который пытается занять бывшую сферу влияния СССР.

Интересно и то, что президент вылетел в Африку через Объединенные Арабские Эмираты. На сей счет много есть много конспирологических версий, есть и банальные. Ничего нового. Но известно, что Эмираты имеют большое влияние на африканские страны. Наш политобозреватель Алена Сырова разбиралась в геополитических тонкостях визита президента в Объединенные Арабские Эмираты и пришла к выводу, что в мире все неслучайно. Алена Сырова, политический обозреватель:

Внимательный слушатель и зритель еще 20 января обратил внимание на этот фрагмент во время открытия выставки «Беларусь интеллектуальная». Говоря об искусственном интеллекте, Александр Лукашенко упоминает Объединенные Арабские Эмираты.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Меня приглашают в Эмираты. Они там серьезно занимаются искусственным интеллектом. Если нужна помощь, пожалуйста, я могу это сделать. Потому что, как ни странно, я стоял у истоков работы эмиратцев по искусственному интеллекту. И они меня просили, чтобы я помог им работать в Беларуси. Я говорю: «Да господь с вами, приезжайте!» Поэтому ты подумай. Если тебе нужна поддержка или большие контакты с этими людьми (они далеко продвинулись в этом плане), пожалуйста, я к твоим услугам. Вот так за минуту Александр Лукашенко рассказал и о своих планах, и о том, что связывает выстроенные отношения между Беларусью и ОАЭ. Несколько дней спустя глава нашего государства летит на Ближний Восток и Африку. Неблизкое турне продолжительностью в 1,5 недели завершается переговорами в Абу-Даби с президентом ОАЭ.

Господин президент, я слишком откровенный человек, поэтому вы знаете, что я о вас думаю. Отчасти именно из-за такой откровенности и близости отношений многое из эмиратской части командировки в СМИ не просочилось. В любом случае эксперты не считают такой сложный маршрут случайным. Напротив.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Сегодня Арабские Эмираты – это хаб, глобальный хаб, выход на страны Ближнего Востока, на страны Африканского континента. Это партнеры, источник инвестиций для проектов, в том числе и в Африке. Сегодня, по данным Международного валютного фонда, где-то потенциал совокупный всех 54 стран Африканского континента составляет порядка 2,7 – около 3 триллионов долларов США. Все говорят о росте, но цифры колеблются, притом очень существенно. С одной точки зрения, это в 3, то есть порядка 10 триллионов через 20 лет. А с другой точки зрения, есть цифры – я более солидарен – это в 10 раз, то есть 30 триллионов. Что такое 30 триллионов? Это фактически два валовых продукта всех стран Евросоюза. Вот это с точки зрения перспективы.

И это помимо интересов, которые есть у двух государств. Экономических прежде всего. В разы увеличился товарооборот между Минском и Абу-Даби за последние годы. Есть прирост инвестиций. У ОАЭ достаточно денег и амбиций. Впрочем, и нам есть что предложить восточному партнеру. Мебель, бумага, мазут. Что Эмираты могут покупать в Беларуси? О переделе мира и финансовых потоков много будет сказано и на Юге Африки, где, в общем-то, и прошел экватор президентской командировки. Так почему же из всего многообразия стран этого континента глава Беларуси для визита выбрал именно Зимбабве? Конечно, свою роль здесь сыграл политический фактор. Все же президент этой страны три года назад был у нас с визитом, личный контакт в африканских странах играет очень большую роль. В 2022 году появилось наше самое молодое посольство. И есть результаты достигнутых в 2019-м договоренностей, а это уже экономика.

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Мы показываем им, что мы настроены на долгосрочные отношения. Не просто развитие торгово-экономических отношений. Это, конечно, колоссальный импульс. Но мы настроены именно на развитие отношений с передачей наших знаний, технологий именно этому государству. Для нас, для экономики, это страна, которая богата различными видами минеральных запасов. Особенно нас будут интересовать золото и литий. Это те минералы, которые нам необходимы в эффективном развитии наших технологий. И с точки зрения экономики у нас будет обратная связь. Это мы в первую очередь будем помогать этому государству вставать на ноги, развиваться, развивать сельское хозяйство. И вот это взаимное сотрудничество, развитие наших именно кооперационных, интеграционных связей помогут развиваться как одному государству, так и другому. То есть экономический интерес у нас обоюдный. Ну и, конечно, недра… Ресурсы. Весь мир сегодня с этой точки зрения смотрит на Африку. По оценкам экспертов, 30 % разведанных, и это важно, именно разведанных, сырьевых ресурсов находится на Африканском континенте. В Зимбабве, например, добывают кобальт, который мы могли бы использовать в военной промышленности.

Алексей Шавель, старший преподаватель кафедры экономической и социальной географии БГУ:

Хром широко используется в металлургической промышленности для производства легирующих металлов, а также в лакокрасочной промышленности и в кожевенно-обувной промышленности для хромирования кожи. Алмазная промышленность тоже в Беларуси развита. Это, конечно, гомельское предприятие «Кристалл», которое занимается обработкой алмазов, в том числе производством технических и ювелирных. Наладить поставки из Зимбабве для обработки и получения ювелирных изделий вполне перспективно.

При таком богатстве богатыми жители Африканского континента пока не стали, но мало просто обладать ресурсами, важно, как алмаз, их огранить и продать. Добавим к этому постоянно растущее население, требующее развития и прихода технологий – этим мы уж точно можем поделиться. Да, возможно у кого-то есть скепсис на предмет платежеспособности наших африканских партнеров, но уж точно не у тех, кто реально заинтересован в работе на очень перспективном рынке. Это делают передовые компании в мире. Какой инструмент пока не совсем доступен для белорусов? Помочь выстроить в том числе безопасные финансовые отношения в тем же Африканским регионом может как раз таки один из главных деловых центров мира – Объединенные Арабские Эмираты, где сегодня представлены офисы всех крупнейших компаний.

Георгий Гриц:

У нас неплохая хватка, такая рациональная хватка, исконно белорусская хватка. Поэтому мы, в принципе, используя личные отношения, исторические отношения, можем формализовать некий проект, искать деньги, в хорошем смысле, или на финансовых институтах, или, что лучше всего, и это говорит о, может, даже большей привлекательности, доверии, то есть можно убрать какие-то излишние финансовые перестраховочные инструменты у своих партнеров, дружеских партнеров. То, с чего мы с вами начали, как раз Арабские Эмираты, которые сегодня являются донором глобальным, – если им предложить как раз участие, финансы в этой схеме, то есть через финансы, я уверен, что это тоже и для Арабских Эмиратов является предпочтением. Не зря Президент через Арабские ехал на юг Африки и назад возвращается опять через Арабские Эмираты. Это своеобразное подведение отчета или на межличностном уровне обсуждение этих вопросов. Потому что сами деньги как таковые требуют тишины. То есть смотреть друг другу в глаза, face-to-face, как говорят американцы, и решать вопрос за столом переговоров. Подытоживая, эта многокомпонентная сложная череда визитов главы государства не так проста, как того хотелось бы отдельным наблюдателям, и, очевидно, будет иметь продолжение. Частично в Минске. С ответным визитом президент пригласил перед вылетом вице-президента этой страны и всех заинтересованных из разных частей континентов.