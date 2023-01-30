Это делают передовые компании в мире. Какой инструмент пока не совсем доступен для белорусов?

Алена Сырова, СТВ: Получается, мы делаем вывод: мало продавать туда просто продукцию, важно продавать ее с какими-то еще плюшками, потому что явно только трактора или пачки бумаги будет недостаточно?

Новости Беларуси. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу « По существу » эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт.

Виталий Демиров, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Говоря о плюшках, я бы это так назвал, что есть такой акцент агрессивной экспортной стратегии, очень важный акцент, его часто забывают. Может, он выглядит достаточно системным, тем не менее, когда мы говорим об экспортном кредите, не как о кредитовании, скажем, производителя нашей продукции, а кредитование потребителя продукции – это действительно делают только передовые компании в мире. Естественно, это крайне привлекательный инструмент для покупателя.

Алена Сырова:

А они смогут кредиты эти выплатить?

Виталий Демиров:

А это очень важный акцент. Чтобы вообще обладать какой-то подушкой при каких-то возможных неплатежах или еще чего-то, и вообще в целом объединить самые разные возможности: финансовые, страховые, сбытовые, производственные и прочие – нужно создавать финансово-промышленные группы. Условно говоря, банки, в том числе и государственные, не должны гулять сами по себе, они должны выступать как одно звено комплексное экспортной стратегии, в котором взаимодействие предприятия и банка будет крайне тесным. В этом случае, когда вы достигаете подобной конфигурации, такого целостного взаимодействия в рамках финансово-промышленной группы, вы можете себе позволить и более четкое планирование. А если у вас планирование более четкое, вы можете и возможные риски неплатежей предусмотреть.

Алена Сырова:

Эта модель для нас или нет?

Виталий Демиров:

Кроме того, вы можете более эффективно маневрировать капиталом, перебрасывая его.