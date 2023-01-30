Мебель, бумага, мазут. Что Эмираты могут покупать в Беларуси?
Новости Беларуси. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт.
Кирилл Казаков, СТВ:
Вы тут затронули тему, мы тут все про Зимбабве, Президент же был в Арабских Эмиратах. И это кардинально отличающаяся от Зимбабве страна, потому что, если туда мы можем инвестировать, то из Дубая нам инвестируют.
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Ну да, у них денег много. Но с другой стороны, и мы можем туда повезти. Знаете, что они экспортируют из России? Практически мы можем продублировать. Они нуждаются очень сильно в древесине, они нуждаются в мебели натуральной, не ДСП.
Александр Пшенный, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:
Рост экспорта в Арабские Эмираты в 2,5 раза в этом году по сравнению с прошлым годом.
Алена Сырова, СТВ:
А за счет чего? Какая продукция?
Александр Пшенный:
Пока не мебель, хотя мебели тоже уже поставки единичные проходят. Там действительно нужна такая эксклюзивная дорогая мебель.
Алена Сырова:
Не IKEA.
Кирилл Казаков:
В такие страны поставлять продукцию с добавленной стоимостью, наверное, выгоднее, чем просто в Зимбабве бумагу.
Александр Пшенный:
Бумага, картон, целлюлоза пользуются основным спросом в Арабских Эмиратах.
Алена Сырова:
А какие-то требования к качеству супер-мега они предъявляют?
Кирилл Казаков:
Ты спросила, как будто у нас бумага плохая.
Александр Пшенный:
Самого лучшего качества, поэтому мы ее продаем и на все рынки. У нас нет разделения по рынкам: один рынок – отдельную бумагу, другой – другую.
Алена Сырова:
То есть та модернизация, открытие тех производств, которые были по вашему профилю, она себя оправдала и окупила?
Александр Пшенный:
Абсолютно оправдала. И мы стали одним из крупнейших импортеров – более 70% всей выпускаемой продукции как деревообработки, так и ЦБП мы экспортируем почти на миллиард.
Кирилл Казаков:
С молочкой мы в пятерку попали, а если древесина и бумага, в какую мы пятерку-шестерку-десятку?
Александр Пшенный:
К сожалению, мы пока еще не такие большие.
Ирина Новикова:
Знаете еще, в чем нуждаются Арабские Эмираты? Покупают у России мазут. Не знаю зачем, но покупают мазут достаточно много.
Кирилл Казаков:
Что ему там делать, у них же своя нефть есть?
Ирина Новикова:
Не знаю, покупают мазут, еще раз подчеркиваю. Я недавно только с Арабских Эмиратов приехала.
Кирилл Казаков:
А они нам продают туристический отдых.
Ирина Новикова:
И слава Богу, очень хороший туристический отдых. Я могу сравнить, может, сделаю рекламу, в одном из Арабских Эмиратов пляж, я была в Лос-Анджелесе и видела пляж Оушен-Сити, значительно лучше по качеству песка.
Кирилл Казаков:
Женя Пустовой вернется из Зимбабве – узнаем, какой там пляж, нам интересно.
Ирина Новикова:
А там нет выхода к океану. У них портов нет, она замкнута. Мозамбик их, по-моему, отодвигает вглубь.
Кирилл Казаков:
Вот так я географию учил. Так невнимательно на карту смотрел, ну ладно.
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