Мебель, бумага, мазут. Что Эмираты могут покупать в Беларуси?

Новости Беларуси. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт. Кирилл Казаков, СТВ:

Вы тут затронули тему, мы тут все про Зимбабве, Президент же был в Арабских Эмиратах. И это кардинально отличающаяся от Зимбабве страна, потому что, если туда мы можем инвестировать, то из Дубая нам инвестируют. Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Ну да, у них денег много. Но с другой стороны, и мы можем туда повезти. Знаете, что они экспортируют из России? Практически мы можем продублировать. Они нуждаются очень сильно в древесине, они нуждаются в мебели натуральной, не ДСП.

Александр Пшенный, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:

Рост экспорта в Арабские Эмираты в 2,5 раза в этом году по сравнению с прошлым годом. Алена Сырова, СТВ:

А за счет чего? Какая продукция? Александр Пшенный:

Пока не мебель, хотя мебели тоже уже поставки единичные проходят. Там действительно нужна такая эксклюзивная дорогая мебель. Алена Сырова:

Не IKEA. Кирилл Казаков:

В такие страны поставлять продукцию с добавленной стоимостью, наверное, выгоднее, чем просто в Зимбабве бумагу. Александр Пшенный:

Бумага, картон, целлюлоза пользуются основным спросом в Арабских Эмиратах.