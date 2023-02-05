«Украину превратили в театр военных действий». Глава ВВС и войск ПВО о поставках техники, манёврах и ситуации у границ

Новости Беларуси. В Беларуси можно чувствовать себя в безопасности. Это ценно. И это нужно беречь. Тем более когда по внешнему периметру неспокойно, особое внимание в нашей стране уделяют состоянию армии. 2 февраля завершилось совместное летно-тактическое учение вооруженных сил Беларуси и России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как отметил госсекретарь нашей страны, авиация отработала все возможные задачи, которые могут стоять перед союзными войсками. А учение планировали по тактическим эпизодам: незаконное пересечение границы, проход техники, создание ударных плацдармов вблизи Беларуси. Кроме того, летчики отработали нанесение ударов по пунктам управления и колоннам техники, переброску сил на оперативные аэродромы, в том числе российские. Как отмечали эксперты, по итогам учений были внесены определенные коррективы в работу авиации. О маневрах, военно-политической ситуации, поставках техники поговорили с командующим ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси Андреем Лукьяновичем. Летно-тактические учения с Россией – подводим итоги Алена Сырова, политический обозреватель:

У нас на территории проходили летно-тактические учения совместно с Российской Федерацией, довольно много техники прибыло. Масштабные, довольно долгие. Как вы оцениваете итоги этого учения, может быть, часть техники у нас останется?

Андрей Лукьянович, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:

Закончились совместные летно-тактические учения. Мы подвели итоги. Теперь наступает самый главный момент – анализ результатов наших учений. Целью учений было повысить оперативную совместимость. На каждом этапе должны действовать вместе, результативно, сообща и эффективно. А результаты у нас есть, это подтверждают итоги нашего учения. Во-первых, мы использовали самолеты A-50, это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения, который нам позволил значительно нарастить радиолокационное поле на малых и предельно малых высотах, а также нарастить поле боевого управления. Второй момент немаловажный – мы вывели всю нашу авиацию из-под удара, отработали элемент с перебазированием на наши аэродромы и Российской Федерации, также мы использовали гражданские аэропорты, что значительно повышает живучесть нашей авиации. И еще один важный момент, который я для себя как для командующего могу отметить, что мы, используя опыт наших российских коллег, изменили отдельные формы боевых порядков и способы боевого применения нашими штурмовой авиацией и армейской авиацией. Учения были открыты, не были направлены против третьих лиц, они носили сугубо оборонительный характер. То, что мы сейчас учения закончили, что вы сейчас спрашиваете, остается ли группировка войск или нет. Исходя из той военно-политической ситуации, которая сейчас имеет критический характер, у нас создана региональная группировка войск и сил. В этом году усилен авиационный компонент, составляющая этой группировки, и ЛТУ, которое мы проводили, – это один из элементов слаживания наших экипажей и российских. Сейчас это слаживание будет продолжено на нашей территории, чтобы обеспечить безопасность нашей страны и Союзного государства. «Группировка США выросла в пять раз». О военно-политической обстановке на границе Алена Сырова:

Вы упомянули, что довольно серьезная военно-политическая обстановка у наших границ, можно ли это подтвердить какими-то фактами? Вы же наверняка видите больше, чем среднестатистический белорус.

Андрей Лукьянович:

На наших западных рубежах, если взять в Европе, группировка Соединенных Штатов Америки выросла в пять раз, начиная с 2017 года. То есть на сегодня перебазировано уже 60 тысяч военнослужащих только американских. В 2017 году их было всего 12 тысяч. У нас создана сухопутная группировка на западных рубежах, авиационная и военно-морская. Авиационная насчитывает 2 200 самолетов, из них только вдоль наших границ на территории Польши и Прибалтики находится 150 самолетов. Алена Сырова:

Это карта того, что происходит прямо сейчас на наших рубежах или за какой-то период? Андрей Лукьянович:

Карта в режиме реального времени секретная, это то, что я могу вам показать. Какие виды авиации стоят у рубежей Беларуси? Алена Сырова:

Итак, кого и что мы видим у наших рубежей из авиационной техники?

Андрей Лукьянович:

Мы видим MQ-9, U-2S, E-8C и RC-135. Из боевой авиации здесь F-16 были, сейчас F-35 пришли, 8 самолетов голландских, из Нидерландов. 8 самолетов в Польше размещены. Они тоже выполняют регулярные полеты, только за прошлую неделю был 141 вылет. Нами раскрыт 141 вылет, 2/3 – боевые. Если мы возьмем про полеты, я вам расскажу. Сегодня 3 февраля, а буквально вчера, 2 февраля, вдоль наших границ выполнено 48 полетов, то есть нами вскрыто 48 полетов, из них боевая авиация – 41 полет. Остальные полеты выполнили самолеты-разведчики. Это MQ-9 Reaper, которые в воздухе находятся у наших границ, также самолет E-3A AWACS и E-8. По такой интенсивности мы понимаем, что изучают обстановку, в том числе и в нашем воздушном пространстве. Хотелось бы отметить, что группировка огромная создана как авиационная, так и военно-морская. На сегодня находятся около 400 крылатых ракет морского и авиационного базирования, в том числе на завершающей фазе находится строительство американской противоракетной обороны в Польше. Где тоже могут использовать крылатые ракеты Tomahawk, у них дальность 1 600 километров, то есть они накрывают не только территорию Республики Беларусь, но и европейскую часть Российской Федерации. На юге тоже, к сожалению, Украину превратили в театр военных действий, то есть реально Запад развязал войну против Российской Федерации на территории близкой нам Украины. И там на сегодня группировка «Север» насчитывает 98 тысяч военнослужащих, из них 17 тысяч находится вдоль наших границ. Именно поэтому на территории Республики Беларусь и создана региональная группировка войск и сил с авиационным компонентом, которая сейчас проходит боевое слаживание. Это элемент защиты нашего Союзного государства. Подготовлена ли наша система защиты к атаке дронов?

Алена Сырова:

Вы сейчас говорили и о крылатых ракетах, и об авиации, понятно, что все это потенциальная угроза для жителей Союзного государства. Но Александр Лукашенко часто говорит, что мы должны делать выводы из того, что сейчас происходит в Украине. И обывательский – что угрозу серьезную несет не что-то большое, а что-то маленькое, я говорю о дронах. Как наша система ПВО адаптируется под эту новую угрозу? Дайте такой ликбез для наших зрителей, насколько это опасный вид оружия. Говорят, что система ПВО его просто не видит.

Андрей Лукьянович:

Для нашего вида войск Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны основная задача – боевое дежурство по противовоздушной обороне. Пока мы с вами общаемся, около 1 000 человек находится на боевом дежурстве. Это касается всех видов Вооруженных Сил. Мы защищаем наше воздушное пространство. Ключевое в вашем вопросе – система ПВО. У нас создана целая система: это авиация, зенитно-ракетные и радиотехнические войска. Также имеются еще и подсистемы, такие как пункты визуального наблюдения, которые находятся по всей территории Республики Беларусь, и силы и средства радиоэлектронной борьбы. Также мы плотно взаимодействуем, силы и средства еще имеются других ведомств и министерств. Это пограничные войска, внутренние войска и Вооруженные Силы. То есть создана целая система. Конечно, мы отслеживаем все тенденции, новинки, которые появляются в том числе у наших западных коллег, партнеров, и у нас есть силы и средства, которые способны защитить наше воздушное пространство. Поэтому я как командующий оцениваю, что система ПВО боеспособна и готова к выполнению задач по предназначению. Алена Сырова:

Что касается техники, что мы, может быть, приобретем или улучшим в ближайшее время?

Андрей Лукьянович:

Буквально пару недель назад мы получили новую батарею Тор-М2, в ближайшее время мы получим для авиации вертолеты Ми-35М. Алена Сырова:

Это будет целая эскадрилья? Андрей Лукьянович:

Да, целая эскадрилья, но мы получаем отряд, четыре, до апреля будут уже находиться на наших аэродромах. И наши пилоты будут выполнять задачи, они переучились, наши пилоты уже переучены на эту технику, и мы со своими экипажами перегоняем их и приступаем к выполнению задач по предназначению. В этом году спланирована также поставка, закупка самолетов СУ-30СМ. Для наших радиотехнических войск мы получим маловысотные радиолокационные комплексы «Роса» белорусского производства, также радиолокационные станции «Восток». Также спланирована поставка значительного количества авиационных средств поражения. Наши Вооруженные Силы боеготовные, боеспособные, и мы их профессионально развиваем, чтобы обеспечить безопасность нашей страны. «Молодых людей очень интересует защита Родины» Алена Сырова:

Исходя из вашего ответа, делаю вывод, что явно техники у нас становится больше. Возникает логичный вопрос: есть ли у нас люди и кадры?