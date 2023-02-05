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Минск и Хараре – города-побратимы. Евгений Пустовой расскажет подробности командировки Президента

05 февраля 2023 14:01
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Новости Беларуси. От инвестиций до реализации конкретных проектов в самых разных сферах. Главные официальные новости на этой неделе приходили из-за рубежа. Беларусь выстраивает отношения со странами дальней дуги. За несколько дней Александр Лукашенко посетил сразу два континента и провел ряд встреч с партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Минск и Хараре – города-побратимы. Евгений Пустовой расскажет подробности командировки Президента-1

Благодаря личному визиту главы государства взаимодействие с Объединенными Арабскими Эмиратами выйдет на новый уровень. Сфера взаимных интересов обширна: от гуманитарной до торгово-экономической. Побывал Президент и в Зимбабве. Странам есть что предложить друг другу. Для Беларуси ценны природные богатства, а африканским партнерам нужна наша техника. К слову, отношения Минска и Хараре после визита обрели новый статус: теперь они города-побратимы.  

Минск и Хараре – города-побратимы. Евгений Пустовой расскажет подробности командировки Президента-4

Подробнее о деталях большой командировки Президента расскажет наш политический обозреватель Евгений Пустовой вечером 5 февраля в итоговой программе «Неделя».  

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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