Минск и Хараре – города-побратимы. Евгений Пустовой расскажет подробности командировки Президента

Новости Беларуси. От инвестиций до реализации конкретных проектов в самых разных сферах. Главные официальные новости на этой неделе приходили из-за рубежа. Беларусь выстраивает отношения со странами дальней дуги. За несколько дней Александр Лукашенко посетил сразу два континента и провел ряд встреч с партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря личному визиту главы государства взаимодействие с Объединенными Арабскими Эмиратами выйдет на новый уровень. Сфера взаимных интересов обширна: от гуманитарной до торгово-экономической. Побывал Президент и в Зимбабве. Странам есть что предложить друг другу. Для Беларуси ценны природные богатства, а африканским партнерам нужна наша техника. К слову, отношения Минска и Хараре после визита обрели новый статус: теперь они города-побратимы.