Валерий Бельский: «Самое главное – достижение справедливости. Это наша концепция, принцип нашего государства»

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. 30 января под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой состоялось очередное заседание десятой сессии Совета Республики. На сессии было рассмотрено большое количество важных и ключевых законопроектов. Были одобрены законопроекты «О Всебелорусском народном собрании» и «Об основах гражданcкого общества». В ходе сессии были рассмотрены и кадровые вопросы. Так, по результатам тайного голосования, на должность заместителя председателя Совета Республики был избран доктор экономических наук, профессор Валерий Бельский. И именно сегодня он гость нашей студии. «Мы еще много чего сможем сделать полезного для нашей страны» Никита Рачиловский:

В чем вы видите основную цель своей работы на этом посту? Какие задачи предстоит решать?

Валерий Бельский, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, доктор экономических наук, профессор:

Задачи этой должности определены регламентом, поэтому вариации здесь, конечно, возможны, но… Это подготовка к Форуму регионов, в этом году состоится X в Российской Федерации. Это работа с обращениями граждан, это работа, связанная с популяризацией деятельности парламента. И, конечно же, участие в законопроектной деятельности. Перед верхней палатой стоят задачи многообразные. С учетом активности повышенной, как мы говорим, сенаторов, экспертной деятельности, я думаю, что мы еще много чего сможем сделать полезного для нашей страны в этот период развития нашей демократии. Мы знаем, что принято много нормативно-правовых актов, которые формируют новую архитектуру народовластия в нашей стране. Конечно, важная часть работы парламента связана с рассмотрением обращений граждан. Конечно же, люди стараются обращаться к Наталье Ивановне, учитывая ее авторитет, опыт, интуицию, которая подсказывает ей те или иные решения, и она настаивает на том, чтобы эти решения были осуществлены. Конечно, много людей обращаются именно к Наталье Ивановне за помощью. Несколько десятков обращений приходит в Совет Республики с просьбой о помощи. Поэтому важнейшая часть работы Совета Республики – это работа с обращениями граждан. Что является уникальной особенностью нашей демократии? Работа с обращениями граждан – это уникальная особенность нашей демократии, когда каждый человек может обратиться в государственный орган, и государственный орган обязан его просьбу рассмотреть, дать мотивированный ответ. Самое главное – это достижение справедливости. Это наша концепция, это принцип нашего государства – справедливость во всех сферах.

Никита Рачиловский:

На прошедшем заседании Совета Республики были одобрены законопроекты «О Всебелорусском народном собрании», «О деятельности политических партий и общественных объединений», «Об основах гражданcкого общества». Каким вы видите внутриполитический ландшафт в стране с учетом законодательных новшеств? Валерий Бельский:

Общество развивается. Мы знаем, что была усилена политическая активность, даже противоборства людей, которые представляют различные взгляды. Иногда они под воздействием собственных выводов, может быть, что-то связано с внешнеполитическим, информационным, идеологическим воздействием. Нынешний этап развития народовластия и политического ландшафта призван шире использовать потенциал участия народов в определении экономического и политического курса нашего государства. Мы знаем, что ВНС приобрело конституционный статус, то есть его полномочия, сфера деятельности закреплены в Конституции и нашли свое развитие в соответствующем законе.

Наверное, впервые в мире законодательно закреплены положения, касающиеся определения, что же такое гражданское общество. Оно перестало быть каким-то абстрактным понятием, понятием, связанным с какими-то научными оценками, мнением политологов, то есть это законодательно закрепленный термин. И участие гражданского общества в политической жизни сейчас связано с четко определенными критериями. Внесены изменения в Избирательный кодекс, которые касаются более четких критериев к должностным лицам, которые претендуют на высокие политические посты в нашем государстве. У нас формируется единый день голосования, к этой дате будут привязаны все основные сроки начала работы законодательных органов, представительных органов. То есть система становится более иерархически и логически выстроенной. Например, сроки депутатских полномочий привязываются к основному электоральному циклу, связанному с избранием главы государства. Мы остаемся президентской республикой, поэтому, исходя из этого, и пляшет все наше законодательство. То есть система стала более логичной. Бельский о санкциях: «Изолируя нас, они изолируют себя»

Никита Рачиловский:

Сегодня наша страна подвергается санкционному давлению и гибридным атакам. Эффективно ли мы выстроили защиту это этих угроз и провокаций? Валерий Бельский:

Когда говорят, что мы изолируем Беларусь, Россию, других их союзников… Наверное, как в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», когда Федя пытался закрыть стеной Шурика, где-то замуровать его, чтобы не досаждал, то получилось наоборот, что он сам себя изолировал. Сейчас, я думаю, примерно такая же ситуация с Европой. Изолируя нас, они изолируют себя, потому что в странах, которые поддержали санкции против Беларуси и России, проживает около 11 % всего мирового населения. Я уже говорил, что есть несколько сегментов.

Экономические санкции – никогда не отрицал, что они нечувствительные для нашей страны. Действительно, они создают возможности дополнительные. Наверное, это где-то связано и с нашей ментальностью. Пока петух не клюнет, мужик не перекрестится, но это в меньшей степени характерно для Республики Беларусь, которая пыталась выстроить как можно больше собственных производств, и нас за это критиковали, разноплановых, с разными возможностями. В некоторые периоды они были невостребованными, недостаточно востребованными, но сейчас получили шанс. Что касается идеологической сферы, информационной сферы, конечно же, здесь наибольшие результаты, потому что доносится реальная информация о ее информационном противодействии, деструктивном влиянии. Конечно, мы поле информационное, идеологическое отжимаем, вытесняя из нашего информационного пространства силы, которые нанесли много вреда нашему государству.

Что касается внешнеполитических ответов, то это как раз сфера работы парламента. Парламент отвечает на вызовы, на деструктивные выпады по отношению к нашей стране, защищая принципы нашего развития, демонстрируя их преимущества. Несмотря на то, что видимого изменения политики наших недоброжелателей нет, я не считаю эту работу бесполезной, потому что разъяснять преимущества, миролюбивый характер белоруской политики и роль Беларуси в обеспечении безопасности в Восточной Европе, на евразийском пространстве в целом. Эти соответствующие заявления, публикации, просто разъяснения, что Беларусь является миролюбивой страной, страной с развитой демократией. Президент нашей страны, посещая Зимбабве, тоже разъяснял на нашем же примере. То же самое происходит в Зимбабве. Они сейчас находятся под санкциями. Все интересы корпораций. Попираются все моральные, нравственные нормы, находятся вымышленные поводы, чтобы оказать давление и получить доступ к территориям, к ресурсам, полезным ископаемым, которыми богата земля этой части Африки. «Есть бриллианты в составе той студенческой среды, которая сегодня выпускается» Никита Рачиловский:

Дальнейшее развитие государства невозможно без участия молодежи, ее вовлечения в различные процессы. На ваш взгляд, какая у нас молодежь? Как надо с ней работать?

Валерий Бельский:

Думаю, что наша молодежь очень хорошая. Я с нашей молодежью сталкивался в разных ситуациях. Могу формально и неформально судить об этом. На основании каких-то данных. Во-первых, мы в рейтингах образовательных, интеллектуальных, победы на олимпиадах – это говорит, что наш интеллектуальный потенциал очень высокий. Мы волне можем развивать сферы научно-технической деятельности, экономической деятельности, основанной на научно-технической деятельности. Самое разнообразное. В Беларуси можно произвести все. Это не значит, что в один момент. В принципе, все можно на нашу модель навести. Я мог наблюдать за нашей молодежью, как часто меня приглашали в качестве председателя ГЭК на защиту дипломов, на сдачу государственных экзаменов. Я для себя отметил, что есть бриллианты в составе той студенческой среды, которая сегодня выпускается. Им завтра давай предприятия – они будут ими управлять, они организуют любое производство, любой бизнес.