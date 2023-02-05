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Валерий Бельский: «Самое главное – достижение справедливости. Это наша концепция, принцип нашего государства»

05 февраля 2023 13:45
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Новости Беларуси. Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Сенат».

Валерий Бельский: «Самое главное – достижение справедливости. Это наша концепция, принцип нашего государства»-1

Никита Рачиловский, СТВ:
Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. 30 января под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой состоялось очередное заседание десятой сессии Совета Республики. На сессии было рассмотрено большое количество важных и ключевых законопроектов. Были одобрены законопроекты «О Всебелорусском народном собрании» и «Об основах гражданcкого общества».

В ходе сессии были рассмотрены и кадровые вопросы. Так, по результатам тайного голосования, на должность заместителя председателя Совета Республики был избран доктор экономических наук, профессор Валерий Бельский. И именно сегодня он гость нашей студии.

«Мы еще много чего сможем сделать полезного для нашей страны»

Никита Рачиловский:
В чем вы видите основную цель своей работы на этом посту? Какие задачи предстоит решать?

Валерий Бельский: «Самое главное – достижение справедливости. Это наша концепция, принцип нашего государства»-4

Валерий Бельский, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, доктор экономических наук, профессор:
Задачи этой должности определены регламентом, поэтому вариации здесь, конечно, возможны, но… Это подготовка к Форуму регионов, в этом году состоится X в Российской Федерации. Это работа с обращениями граждан, это работа, связанная с популяризацией деятельности парламента. И, конечно же, участие в законопроектной деятельности. Перед верхней палатой стоят задачи многообразные. С учетом активности повышенной, как мы говорим, сенаторов, экспертной деятельности, я думаю, что мы еще много чего сможем сделать полезного для нашей страны в этот период развития нашей демократии. Мы знаем, что принято много нормативно-правовых актов, которые формируют новую архитектуру народовластия в нашей стране.

Конечно, важная часть работы парламента связана с рассмотрением обращений граждан. Конечно же, люди стараются обращаться к Наталье Ивановне, учитывая ее авторитет, опыт, интуицию, которая подсказывает ей те или иные решения, и она настаивает на том, чтобы эти решения были осуществлены. Конечно, много людей обращаются именно к Наталье Ивановне за помощью. Несколько десятков обращений приходит в Совет Республики с просьбой о помощи. Поэтому важнейшая часть работы Совета Республики – это работа с обращениями граждан. Что является уникальной особенностью нашей демократии? Работа с обращениями граждан – это уникальная особенность нашей демократии, когда каждый человек может обратиться в государственный орган, и государственный орган обязан его просьбу рассмотреть, дать мотивированный ответ. Самое главное – это достижение справедливости. Это наша концепция, это принцип нашего государства – справедливость во всех сферах.

Валерий Бельский: «Самое главное – достижение справедливости. Это наша концепция, принцип нашего государства»-7

Никита Рачиловский:
На прошедшем заседании Совета Республики были одобрены законопроекты «О Всебелорусском народном собрании», «О деятельности политических партий и общественных объединений», «Об основах гражданcкого общества». Каким вы видите внутриполитический ландшафт в стране с учетом законодательных новшеств?

Валерий Бельский:
Общество развивается. Мы знаем, что была усилена политическая активность, даже противоборства людей, которые представляют различные взгляды. Иногда они под воздействием собственных выводов, может быть, что-то связано с внешнеполитическим, информационным, идеологическим воздействием. Нынешний этап развития народовластия и политического ландшафта призван шире использовать потенциал участия народов в определении экономического и политического курса нашего государства. Мы знаем, что ВНС приобрело конституционный статус, то есть его полномочия, сфера деятельности закреплены в Конституции и нашли свое развитие в соответствующем законе.

Валерий Бельский: «Самое главное – достижение справедливости. Это наша концепция, принцип нашего государства»-10

Наверное, впервые в мире законодательно закреплены положения, касающиеся определения, что же такое гражданское общество. Оно перестало быть каким-то абстрактным понятием, понятием, связанным с какими-то научными оценками, мнением политологов, то есть это законодательно закрепленный термин. И участие гражданского общества в политической жизни сейчас связано с четко определенными критериями. Внесены изменения в Избирательный кодекс, которые касаются более четких критериев к должностным лицам, которые претендуют на высокие политические посты в нашем государстве. У нас формируется единый день голосования, к этой дате будут привязаны все основные сроки начала работы законодательных органов, представительных органов. То есть система становится более иерархически и логически выстроенной. Например, сроки депутатских полномочий привязываются к основному электоральному циклу, связанному с избранием главы государства. Мы остаемся президентской республикой, поэтому, исходя из этого, и пляшет все наше законодательство. То есть система стала более логичной.

Бельский о санкциях: «Изолируя нас, они изолируют себя»

Валерий Бельский: «Самое главное – достижение справедливости. Это наша концепция, принцип нашего государства»-13

Никита Рачиловский:
Сегодня наша страна подвергается санкционному давлению и гибридным атакам. Эффективно ли мы выстроили защиту это этих угроз и провокаций?

Валерий Бельский:
Когда говорят, что мы изолируем Беларусь, Россию, других их союзников… Наверное, как в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», когда Федя пытался закрыть стеной Шурика, где-то замуровать его, чтобы не досаждал, то получилось наоборот, что он сам себя изолировал. Сейчас, я думаю, примерно такая же ситуация с Европой. Изолируя нас, они изолируют себя, потому что в странах, которые поддержали санкции против Беларуси и России, проживает около 11 % всего мирового населения. Я уже говорил, что есть несколько сегментов.

Валерий Бельский: «Самое главное – достижение справедливости. Это наша концепция, принцип нашего государства»-16

Экономические санкции – никогда не отрицал, что они нечувствительные для нашей страны. Действительно, они создают возможности дополнительные. Наверное, это где-то связано и с нашей ментальностью. Пока петух не клюнет, мужик не перекрестится, но это в меньшей степени характерно для Республики Беларусь, которая пыталась выстроить как можно больше собственных производств, и нас за это критиковали, разноплановых, с разными возможностями. В некоторые периоды они были невостребованными, недостаточно востребованными, но сейчас получили шанс.

Что касается идеологической сферы, информационной сферы, конечно же, здесь наибольшие результаты, потому что доносится реальная информация о ее информационном противодействии, деструктивном влиянии. Конечно, мы поле информационное, идеологическое отжимаем, вытесняя из нашего информационного пространства силы, которые нанесли много вреда нашему государству.

Валерий Бельский: «Самое главное – достижение справедливости. Это наша концепция, принцип нашего государства»-19

Что касается внешнеполитических ответов, то это как раз сфера работы парламента. Парламент отвечает на вызовы, на деструктивные выпады по отношению к нашей стране, защищая принципы нашего развития, демонстрируя их преимущества. Несмотря на то, что видимого изменения политики наших недоброжелателей нет, я не считаю эту работу бесполезной, потому что разъяснять преимущества, миролюбивый характер белоруской политики и роль Беларуси в обеспечении безопасности в Восточной Европе, на евразийском пространстве в целом. Эти соответствующие заявления, публикации, просто разъяснения, что Беларусь является миролюбивой страной, страной с развитой демократией. Президент нашей страны, посещая Зимбабве, тоже разъяснял на нашем же примере. То же самое происходит в Зимбабве. Они сейчас находятся под санкциями. Все интересы корпораций. Попираются все моральные, нравственные нормы, находятся вымышленные поводы, чтобы оказать давление и получить доступ к территориям, к ресурсам, полезным ископаемым, которыми богата земля этой части Африки.

«Есть бриллианты в составе той студенческой среды, которая сегодня выпускается»

Никита Рачиловский:
Дальнейшее развитие государства невозможно без участия молодежи, ее вовлечения в различные процессы. На ваш взгляд, какая у нас молодежь? Как надо с ней работать?

Валерий Бельский: «Самое главное – достижение справедливости. Это наша концепция, принцип нашего государства»-22

Валерий Бельский:
Думаю, что наша молодежь очень хорошая. Я с нашей молодежью сталкивался в разных ситуациях. Могу формально и неформально судить об этом. На основании каких-то данных. Во-первых, мы в рейтингах образовательных, интеллектуальных, победы на олимпиадах – это говорит, что наш интеллектуальный потенциал очень высокий. Мы волне можем развивать сферы научно-технической деятельности, экономической деятельности, основанной на научно-технической деятельности. Самое разнообразное. В Беларуси можно произвести все. Это не значит, что в один момент. В принципе, все можно на нашу модель навести. Я мог наблюдать за нашей молодежью, как часто меня приглашали в качестве председателя ГЭК на защиту дипломов, на сдачу государственных экзаменов. Я для себя отметил, что есть бриллианты в составе той студенческой среды, которая сегодня выпускается. Им завтра давай предприятия – они будут ими управлять, они организуют любое производство, любой бизнес.

Валерий Бельский: «Самое главное – достижение справедливости. Это наша концепция, принцип нашего государства»-25

Никита Рачиловский:
Гостем нашей студии был заместитель председателя Совета Республики, доктор экономических наук, профессор Валерий Бельский.

О главных событиях парламентской недели смотрите еженедельно в программе «Сенат». С вами был я, Никита Рачиловский, до следующего воскресенья!

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