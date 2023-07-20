Почему для администрации Байдена главный конкурент – это Трамп? Рассказал политолог

Григорий Азаренок, СТВ: Впереди большой электоральный цикл. В Беларуси в феврале 2024 года Единый день голосования. Президентские выборы в марте РФ. Дальше выборы в Штатах будут, мы об этом не забываем, следим. Пока Китай не готовится к такому периоду турбулентности. Три большие кампании, что они пишут, какие у них планы?

Константин Блохин, политолог, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН:

Ордер на арест они дают не только нашим лидерам, но и своим лидерам. Смотрите, что творят с Трампом. Потому что как раз администрация Байдена главным противником считает как раз не какого-то Десантиса. Именно Трампа. Потому что Трамп – сегодня самый популярный кандидат от республиканской партии. За него там готовы проголосовать более 60-70 %. Поэтому, конечно, они хотят закрыть для него возможность штурмовать снова Белый дом. Они его боятся, потому что если он придет к власти, то он во второй раз попытается изменить траекторию американской внешней и внутренней политики. Они боятся его не только по этой причине, а потому что он попытается, наверное, вновь осушить вот это вашингтонское болото, это глубинное государство. Он открытым текстом им бросил вызов. Поэтому конкретно, конечно, они боятся этого.

Для Трампа Украина – отнюдь не приоритет, Восточная Европа – для него вообще периферия. Да и НАТО – это та организация, в которой не должны быть Соединенные Штаты. И вот для традиционных элит западных, американских Трамп – это угроза номер один. Почище Путин с Лукашенко. И более того, для Трампа и Россия не главный противник, а главный противник – это Китай. И когда он пришел к власти, то он пытался реализовать политику Никсона Киссинджера, только наоборот – улучшить отношения с Россией и ухудшить отношения с Китаем. Но мы видели, во что это вылилось. Да, он был заблокирован всей американской элитой, как его только ни называли – что он и фашист, сексист, расист, путинист и так далее.