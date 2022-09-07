Почему БРСМ – это важно? Рассказал первый секретарь ЦК организации
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим лишение гражданства для беглых и амнистию от Александра Лукашенко. В гостях политолог Андрей Лазуткин и первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Я всегда спорю с теми, кто ругает БРСМ. Да, есть чем ругать. Мы с вами обсуждали многие вопросы и проблемы. Во-первых, на вас взвалена непосильная ноша. Но я всегда вспоминаю июнь или июль, эти пикеты Президента. И первая травля как раз таки обрушилась на активистов БРСМ. Мы помним тех прекрасных наших девушек. И молодые люди, которые служили во внутренних войсках и милиции, тоже проявили себя хорошо. Но настрой на то, что никогда нельзя успокаиваться, всегда надо совершенствовать работу, действовать, придумывать новые формы. Расскажите, как ищите новые форматы общения с молодежью?
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Чтобы понять сегодняшнее состояние организации, нужно погрузиться немножко в историческую часть. Как известно, 20 лет при прямой поддержке нашего Президента состоялся объединительный съезд Белорусского патриотического союза молодежи и Белорусского союза молодежи. Тогда многие страны постсоветского пространства пошли по другому пути. Они прибегали к уходу от массовых молодежных организаций, подобно нашему советскому комсомолу, который в памяти у каждого человека тех времен. И мы еще в то время… Руководство страны осознавало, что если мы откажемся от массовой организации, дадим возможность на зачищенное поле вывалиться рядом некоммерческим организациям, различным фондам, то тут же через эти каналы манипуляций будет проникать другая воля Запада. Поэтому важным и волевым было решение оставить БРСМ как ведущую молодежную организацию.
Помимо этого главой государства была предначертана четкая конфигурация гражданского общества. Так, наряду с Федерацией профсоюзов, с Белорусским союзом женщин, с ветеранами на молодежную организацию возлагалась очень ответственная функция: являться связующей нитью между государством и молодежью, реализовывать с помощью БРСМ наш молодежный потенциал. Конечно, сегодня, когда начала работать новая Конституция, когда наш народ поддержал этот проект, разработанный Конституционной комиссией, когда перед нами стоит амбициозная задача по формированию ВНС, для БРСМ как гражданской опоры будет вменена серьезная ответственность. Это возможность делегирования членов организации в наш высший орган народной власти. Поэтому было важно сейчас, в изменяющейся обстановке…
Я не могу говорить за предыдущих руководителей, за ту работу, которая действительно велась. Серьезная и важная работа. 2020 год показал, что организация осталась устойчивой, но, возможно, не хватало. Не было просто опыта работы в тех условиях, когда на молодых людей оказывалось беспрецедентное информационное давление. И это давление не через один или два Telegram-канала, пусть и с большим количеством подписчиков, а давление было повсеместное, работала целая информационная инфраструктура, которая позволяла погрузить человека под определенный колпак, навязать определенную точку зрения. К этой работе, наверное, не был готов никто. Сейчас сам факт работы вашего стрима и телеканала СТВ – это те механизмы, которые способны дать молодежи альтернативную точку зрения. Помимо колпака, который накрывает Беларусь, нашу братскую Россию… Конечно, нам необходимо артикулировать позицию государства, правды, истины. И это не только поле битвы политическое, но это и поле битвы историческое.
Поэтому мы рады, что имеем честь вместе с нашими ветеранами (бывшими комсомольцами) перенимать знамя. Это прописано и в уставе организации, что БРСМ является преемником комсомольского движения. И тут мне представляется, что БРСМу не просто 20 лет, а что 100 лет комсомолу, а к нему еще 20 лет новейшего периода, благодаря которому в нашей стране сформирована та архитектура, которая позволяет обеспечить воспитание подрастающего поколения. Буквально в понедельник мы провели важнейшую акцию: оцифровали памятник имени пионера-героя Марата Ивановича Казея в сквере его имени. Вместе с пионерами осуществили такую важнейшую церемонию. Историческое событие произошло 5 сентября – это торжественное прощание с пионерским галстуком и прием в ряды членов БРСМ. Наши ветераны отмечают: как здорово, что в преддверии праздника, 20-летия организации, мы провели именно у святыни нашего государства. Если в Минске это памятник Марата Казея, то в регионе это многие другие памятники, где молодежь обеспечивает преемственность. От пионера до члена организации БРСМ. Дальше их работа в других масштабных общественных организациях профсоюза, политических партиях. Цель и задача которых – укрепление государственности в нашей стране.
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