Почему БРСМ – это важно? Рассказал первый секретарь ЦК организации

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим лишение гражданства для беглых и амнистию от Александра Лукашенко. В гостях политолог Андрей Лазуткин и первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.

Григорий Азаренок, СТВ:

Я всегда спорю с теми, кто ругает БРСМ. Да, есть чем ругать. Мы с вами обсуждали многие вопросы и проблемы. Во-первых, на вас взвалена непосильная ноша. Но я всегда вспоминаю июнь или июль, эти пикеты Президента. И первая травля как раз таки обрушилась на активистов БРСМ. Мы помним тех прекрасных наших девушек. И молодые люди, которые служили во внутренних войсках и милиции, тоже проявили себя хорошо. Но настрой на то, что никогда нельзя успокаиваться, всегда надо совершенствовать работу, действовать, придумывать новые формы. Расскажите, как ищите новые форматы общения с молодежью?

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Чтобы понять сегодняшнее состояние организации, нужно погрузиться немножко в историческую часть. Как известно, 20 лет при прямой поддержке нашего Президента состоялся объединительный съезд Белорусского патриотического союза молодежи и Белорусского союза молодежи. Тогда многие страны постсоветского пространства пошли по другому пути. Они прибегали к уходу от массовых молодежных организаций, подобно нашему советскому комсомолу, который в памяти у каждого человека тех времен. И мы еще в то время… Руководство страны осознавало, что если мы откажемся от массовой организации, дадим возможность на зачищенное поле вывалиться рядом некоммерческим организациям, различным фондам, то тут же через эти каналы манипуляций будет проникать другая воля Запада. Поэтому важным и волевым было решение оставить БРСМ как ведущую молодежную организацию. Помимо этого главой государства была предначертана четкая конфигурация гражданского общества. Так, наряду с Федерацией профсоюзов, с Белорусским союзом женщин, с ветеранами на молодежную организацию возлагалась очень ответственная функция: являться связующей нитью между государством и молодежью, реализовывать с помощью БРСМ наш молодежный потенциал. Конечно, сегодня, когда начала работать новая Конституция, когда наш народ поддержал этот проект, разработанный Конституционной комиссией, когда перед нами стоит амбициозная задача по формированию ВНС, для БРСМ как гражданской опоры будет вменена серьезная ответственность. Это возможность делегирования членов организации в наш высший орган народной власти. Поэтому было важно сейчас, в изменяющейся обстановке…