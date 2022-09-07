«Кто успеет до амнистии прийти и сдаться, попадёт под амнистию». Лазуткин призвал раскаяться участников протестов

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим лишение гражданства для беглых и амнистию от Александра Лукашенко. В гостях политолог Андрей Лазуткин и первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.
Лукашенко: за последние два года поумнели все, если эти люди раскаялись, к ним можно проявить снисхождение. Читать здесь.
Андрей Лазуткин, политолог:
Надо понимать, что сегодня выявляются еще те, которые участвовали два года назад в протестах. Они попали где-то на камеру, и только сегодня до них доходит очередь. Скажем так, их по базе пробили…
Григорий Азаренок, СТВ:
Эта работа, я думаю, ГУБОПиКом не будет завершена. Ни в коем случае. Потому что много раз было сказано: придите в РОВД, раскайтесь, скажите, что вышел на дорогу, был дурак (или дура). Потому что вы правду в таком случае скажете.
Андрей Лазуткин:
Так вот, кто успеет до амнистии прийти и сдаться, попадет под амнистию.
Григорий Азаренок:
Нет, кто приходит сам, того вообще выпускают.
Андрей Лазуткин:
Есть нюансы, если вы, допустим, дорогу перекрывали, Григорий, то то, что вы признались в этом, вас не освободит, скорее всего, от полутора лет, допустим, химии. А в данном случае, если вы до амнистии пришли и рассказал, что у вас все было хорошо, значит вы скорее всего будет амнистированы. Даже если там был состав уголовного преступления. А вот если вы после амнистии попадете в базу, вас вычислят, то амнистия на вас уже не распространится. В то время как ваши друзья выйдут, вы сядете. И, к сожалению, таких, я думаю, у нас будет еще немало граждан. Потому что признаваться никто не хочет, а сидеть придется. Поэтому амнистия – это такая вещь, которая общество не объединит. Там будет еще внутренний раскол в самой оппозиции. Потому что семьи явно за то, чтобы люди вышли. А эта банда в Вильнюсе за то, чтобы люди сидели, потому что это их опорная база, которая когда-нибудь выйдет и будет горячо поддерживать своих руководителей, как они считают. На самом деле, конечно, это все не так.
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