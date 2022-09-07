«Кто успеет до амнистии прийти и сдаться, попадёт под амнистию». Лазуткин призвал раскаяться участников протестов

Лукашенко: за последние два года поумнели все, если эти люди раскаялись, к ним можно проявить снисхождение. Читать здесь .

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим лишение гражданства для беглых и амнистию от Александра Лукашенко. В гостях политолог Андрей Лазуткин и первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.

Андрей Лазуткин, политолог:

Надо понимать, что сегодня выявляются еще те, которые участвовали два года назад в протестах. Они попали где-то на камеру, и только сегодня до них доходит очередь. Скажем так, их по базе пробили…

Григорий Азаренок, СТВ:

Эта работа, я думаю, ГУБОПиКом не будет завершена. Ни в коем случае. Потому что много раз было сказано: придите в РОВД, раскайтесь, скажите, что вышел на дорогу, был дурак (или дура). Потому что вы правду в таком случае скажете.

Андрей Лазуткин:

Так вот, кто успеет до амнистии прийти и сдаться, попадет под амнистию.