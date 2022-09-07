«Работа ведётся в график». Как продвигается всебелорусская молодёжная стройка в Хатыни?

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

300 молодых людей изо всех уголков нашей страны приняли участие в масштабном республиканском субботнике. На сегодня хочу доложить, что у нас уже прошли работы с участием молодых людей. Это не только представители белорусских студенческих отрядов БРСМ, которые профессионально там трудились, но это также и волонтеры, которые считают для себя важным провести лето, свои каникулы таким образом. Посетив объект «Хатынь» и приняв участие своим личным трудом на определенных участках работ.

Какие работы уже реализованы? Осуществлен демонтаж 185 монументов кладбища деревень, осуществлена гидроизоляция для фундамента под часовню, которую, кстати, глава государства предложил там основать. Потому что само по себе это место предполагает не только изучение и понимание этого процесса, понимание, что происходило тогда на образе Хатыни со всей нашей страной, всю трагедию нашего народа. Через которую нам досталась наша светлая, добрая, чистая Беларусь. И, конечно, отдать дань памяти, возложив наши цветы. И для многих верующих это, наверное, важно. Поставив свечу, написав записку. В этой связи там будет воздвигнута часовня. Ребята принимали участие в гидроизоляции, а также в укладке фундамента. И отсыпке фундаментной подушки для музея. Сейчас ребята работают по возведению, уже вышли на уровень кровли. Полностью выведена коробка музея, осенью начнутся внутренние работы. Работа ведется в график.

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