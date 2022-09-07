Уроки музыки и игровые виды спорта. Какие кружки и секции наиболее популярны у современных школьников?
Дополнительное образование детей – очень важное звено в воспитании многогранной личности, ее развитии и ранней профессиональной ориентации. При этом возникает множество проблем со свободным временем, желаниями и выбором хорошей организации. О том, как вовлечь ребенка во внешкольную образовательную активность и что должно быть в приоритете – качество или количество кружков, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Вы знаете, какие направления вообще дополнительного образования наиболее распространены? У нас на этот счет есть интересные цифры. Занятие иностранным языком бьют все рекорды по популярности. Английский, французский и даже китайский изучают дополнительно к школьным занятиям 78 % опрошенных школьников и дошкольников. Вот такие цифры.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Как правило, к иностранному языку прилагаются другие кружки по интересам. Среди творческих занятий востребованы уроки музыки и рисования, их посещают 33 % детей. Танцевальные студии посещают 20 % и театральные – 18 %.
Юлия Самусенко:
Среди спортивных 28 % предпочитают игровые виды спорта, на легкую атлетику приходится 19 %, на разные виды борьбы – 14 %, еще 11 % занимаются плаванием, катанием на лыжах или коньках.
Наталья Надольская:
Кстати, стоит отметить, что в последнее время у детей растет интерес к робототехнике, информатике и электронике. Кстати, в Советском Союзе были неслучайно популярны радиотехнические кружки. Практически каждый пятиклассник знал, чем резистор отличается от транзистора. Эстафету детских увлечений мы не потеряли. Был такой кружок юного натуралиста, куда мы все любили ходить, потому что там были кролики, какие-то насекомые. Мы учились этой эмпатии, заботе, и родителям не обязательно надо было брать домой всю эту живность.
Валентина Дробышевская, учитель русского язык и литературы, член Союза писателей Беларуси:
Я хочу сказать, то, что происходит теперь с системой дополнительного образования, тот выбор, который вы озвучили по статистике, очень схож с тем, что было в Советском Союзе, потому что дети не меняются. У нас появились роботы, идет какое-то техническое развитие, но все равно дети любят петь. Интерес к иностранному языку – это возможность потом путешествовать и для того, чтобы реализовать себя на рынке труда. Потому что сегодня практически в каждой профессии тоже необходимо знание иностранного языка. Говоря о том, что был кружок «Юный натуралист», сейчас у нас есть экологические студии, различные арт-студии и на самом деле великое множество студий, которые были тогда. Мы же выросли нормально развитыми людьми, правда родились в Советском Союзе. Я родилась в Советском Союзе.
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