«Теперь она будущий ветеринарный врач». Как дополнительные занятия могут помочь определиться с профессией?

Дополнительное образование детей – очень важное звено в воспитании многогранной личности, ее развитии и ранней профессиональной ориентации. При этом возникает множество проблем со свободным временем, желаниями и выбором хорошей организации. О том, как вовлечь ребенка во внешкольную образовательную активность и что должно быть в приоритете – качество или количество кружков, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

По каким критериям вы выбирали кружки для своих детей?

Ольга Высочина, уверена, что кружки помогают ребенку определиться с профессией:

Я вообще считаю, что родители – это направляющее звено. Я просто смотрела на своих детей, какие у них способности есть, к чему. Если у тебя в четыре года ребенок садится сам на шпагат, то есть какая-то, наверное, предрасположенность к этому, и стоит пойти в секцию гимнастики. Или вы сильно активный: бегаете, прыгаете, хорошо ловите мяч – то надо развивать. Это у вас будет баскетбол, футбол либо вы хоккеем будете заниматься. То есть, например, у меня младший сын в четыре года не сидел, он прыгал, скакал. Эта активность, можно сказать, просто перла из него. Физически такого ребенка нужно куда-то направить. То есть тут не надо допустить ошибку – замотать его, чтобы он пришел замотанный, всю свою энергию отдал. Нет, надо найти тот момент, что ему интересно. Мы стали пробовать, куда можно пойти. Мы пришли в четыре года в секцию спортивной гимнастики. Дочка пришла в пять лет в художественную гимнастику. То есть какой-то период занимались гимнастикой. Посмотрели, начинаются сильные физические нагрузки, идет выбор между учебой и спортом. Дети не сильно хотели идти в спорт, становиться спортсменами. Жестко: «Нет, ты должен остаться, достичь, участвовать в Олимпиаде» – нет, ни в коем разе. Но заниматься и продолжать надо. Мы перешли, например, с дочкой в синхронное плаванье.

Юлия Самусенко:

Сколько сейчас вашим детям? Ольга Высочина:

Дочка у меня сейчас на третьем курсе университета, а сын в этом году поступил. Они уже взрослые. Юлия Самусенко:

То есть вы, в принципе, уже спустя столько времени можете сказать, как эти кружки отразились в будущем на ваших детях? Ольга Высочина:

Да. Юлия Самусенко:

Как?