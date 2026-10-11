Прямой эфир

Новости по тегу #БРСМ

Более 2 тыс. волонтеров БРСМ помогают пожилым людям с доставкой продуктов с сельхозярмарок
11 октября 2026 07:56

Более 2 тыс. волонтеров БРСМ помогают пожилым людям с доставкой продуктов с сельхозярмарок

Волонтерский марафон «ДОБРО.БЕЛ» проходит по всей Беларуси
03 октября 2026 17:23

Волонтерский марафон «ДОБРО.БЕЛ» проходит по всей Беларуси

Волонтеры отряда «Доброе сердце» помогают нуждающимся доставить покупки с осенних ярмарок к дому
26 сентября 2026 14:08

Волонтеры отряда «Доброе сердце» помогают нуждающимся доставить покупки с осенних ярмарок к дому

Верность традициям – 120 белорусов пополнили ряды БРПО, БРСМ и РОО «Белая Русь»
14 сентября 2026 17:09

Верность традициям – 120 белорусов пополнили ряды БРПО, БРСМ и РОО «Белая Русь»

Более 40 новых членов БРСМ получили смарт-билеты в Минской городской ратуше
07 сентября 2026 08:35

Более 40 новых членов БРСМ получили смарт-билеты в Минской городской ратуше

Первые масштабные городские соревнования по паркуру прошли в Минске
07 сентября 2026 06:37

Первые масштабные городские соревнования по паркуру прошли в Минске

Здесь не просто чинят поезда – бойцы студотряда работают на Минском вагоноремонтном заводе
21 августа 2026 17:47

Здесь не просто чинят поезда – бойцы студотряда работают на Минском вагоноремонтном заводе

Помочь может каждый! Рассказываем, как принять участие в проекте «В школу с Добрым Сердцем»
17 августа 2026 08:03

Помочь может каждый! Рассказываем, как принять участие в проекте «В школу с Добрым Сердцем»

БРСМ запустил масштабный проект «Хлебороб-2026»
04 августа 2026 18:18

БРСМ запустил масштабный проект «Хлебороб-2026»

Ветераны студотрядовского движения встретились с молодежью
01 августа 2026 13:38

Ветераны студотрядовского движения встретились с молодежью

Фестиваль «Труд во благо столицы!» проходит в Минске
01 августа 2026 11:40

Фестиваль «Труд во благо столицы!» проходит в Минске

День студенческих отрядов отмечают в Беларуси
01 августа 2026 07:56

День студенческих отрядов отмечают в Беларуси