Новости по тегу #БРСМ

По всей Беларуси продолжаются масштабные сельскохозяйственные ярмарки. Аграрии, крупные предприятия и владельцы личных подсобных хозяйств предлагают покупателям выращенную и изготовленную продукцию без посредников.
Фронт работ для добровольцев по-настоящему огромный. Парни и девушки колют дрова пожилым гражданам. Активисты наводят порядок во дворах и чистят придомовые территории.
Идея принадлежит Белорусскому республиканскому союзу молодежи.
Кроме того, для школьников провели экскурсию по музею истории Великой Отечественной войны. Ребятами показали главные экспонаты и ответили на все интересующие вопросы.
В Минске ко Дню рождения БРСМ приурочили акцию «Будущее за молодежью».
Организаторами соревнований выступил БРСМ.
Один из таких студотрядов работает на Минском вагоноремонтном заводе.
Государственная программа «В школу с Добрым Сердцем» – это не просто сбор вещей, это возможность подарить детям веру в то, что они не одиноки.
Почти сотня бойцов студотрядов заступила на смену в хозяйстве «Крутогорье-Петковичи», на комбинате хлебопродуктов и заводах «Минскхлебпрома».
Юноши и девушки из первых уст узнали, как возводились легендарные объекты страны.
1 августа в Беларуси – День студенческих отрядов.
Праздник трудолюбивой молодежи страны.
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