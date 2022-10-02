По итогам года Беларусь и Россия прогнозируют рекордный товарооборот. Какие совместные проекты уже работают?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Россию. Президент пообщался с Владимиром Путиным на Черноморском побережье, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Обсудили и глобальное, и точечное взаимодействия в разных сферах. Согласованы и уже работают восемь проектов по импортозамещению. Впереди еще несколько. Так что наше сотрудничество не сводится к решению вопросов безопасности. Уровень экономического взаимодействия, как и уровень доверия между партнерами, только растет.

На седьмую с начала 2022 года встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина интернет-эксперты обиделись, как и каждый раз подколов – завидная регулярность. Юмор сомнительный, а вот зависть эффективное сближение двух стран действительно может вызывать. Спокойное общение президентов, да еще и без галстуков, особенно должно раздражать тех, кто предрекал Союзному государству экономическую асфиксию.

«Нам предсказывали крах, гибель». Лукашенко пообщался с Путиным в Сочи. Читайте здесь. В отличие от геополитического, экономический выход у Беларуси и России есть. По непростому, но верному пути «все свое» предприятия двух стран идут уже куда увереннее, чем даже полгода назад. Согласованы и уже в работе 8 из 14 проектов совместного импортозамещения. С бумаги договоренности перешли в цеха и теперь конвертируются во взаимную выгоду.

«Могилевхимволокно» ведет переговоры с Татарстаном по переработке химического сырья. БелАЗ поставит в Россию в 2022 году рекордное количество техники – 900 машин. Создан на 90 % белорусско-российский гибридный карьерный самосвал. Российский КамАЗ будет оснащен экранами, произведенными на белорусском «Горизонте». 100 импортозамещающих узлов и агрегатов с начала 2022 года создал «Амкодор».

В бой идут не только промгиганты, но и компании из регионов. Например, на инновационную и импортозамещающую продукцию ставку делают в Орше. Завод приборов автоматического контроля выпускает комплектующие для карьерной техники, занимается металлообработкой. Почти вся продукция – итог промышленной кооперации с БелАЗом. Сейчас на заводе реализуется перспективный инвестпроект получения заготовок методом горячей кольцераскатки для подшипников, фланцев, адаптеров. Глобальная цель – собственное производство обода колеса карьерных самосвалов.

«Открывают новые участки». Головченко рассказал, что изменилось на оршанских предприятиях за 8 месяцев. Читайте здесь. Инвестпроекты фактически – это высшее доверие нашим производителям. Экономисты объясняют логику: Россия уверена, что деньги, вложенные в белорусские производства, через время принесут выгоды больше, чем если бы они лежали в банке.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Белорусы трудоспособные, достигают своей цели и меньше коррупции. С другой стороны, мы находимся в едином Союзном государстве. И поэтому, когда говорят, почему вкладывают в Беларусь, предположим, а не в Узбекистан или Китай, мы не находимся с ними, тем более с Узбекистаном, в одном союзе. У них есть средства, у нас есть квалификация, компетенции, поэтому мы можем реализовать эти проекты. Даже россияне доверяют нам. Шаги Беларусь и Россия делают даже в объективно самой сложной, затратной и высокотехнологичной отрасли. Правительства подписали соглашения в сфере микроэлектроники и признания технологических операций.

Дмитрий Харитончик, заместитель министра промышленности Беларуси:

Это нам дает правовые основания для формирования разделения компетенций определенных, определения направлений, по которым мы будем сотрудничать в этой сложной сфере. И позволит более понимаемо формировать не только производственную программу, но и инвестиционную программу нашему «Интегралу» в части возможного освоения новых видов продукции, в части видения перспектив на ближайшие годы.

Для общего развития экономические границы Беларуси и России становятся формальными для работы компаний-соседей. Главное условие – соблюдать правовые правила друг друга. Это условие на неделе Александр Лукашенко озвучил и корпорации «ВЭБ.РФ», которая планирует открыть в Беларуси свое представительство.