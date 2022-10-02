Как удаётся совмещать должность начальника Могилёвского института МВД и работу сенатором? Поговорили с Валерием Полищуком

Новости Беларуси. Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Сенат». Никита Рачиловский, СТВ:

В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Безопасность, законность, результативность. Здесь идет речь о правоохранительных органах Беларуси, для которых защита прав и свобод человека и гражданина, соблюдение правопорядка всегда находятся в приоритете. На эту тему мы поговорим с членом Совета Республики, генерал-майором милиции, начальником Могилевского института Министерства внутренних дел Беларуси Валерием Полищуком. У вас большой опыт работы в милиции, в самых разных ее сферах. Расскажите, пожалуйста, как вы выбрали для себя этот путь? «Так судьба сложилась». О пути к работе в милиции

Валерий Полищук, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Я с детства не мечтал пойти в милицию работать, но так судьба сложилась, что я в армии отслужил, демобилизовался, пришел, а в советское время, как говорят, больше двух месяцев гулять нельзя было, потому что тунеядцем считался, как-то стыдно было. Как ты не работаешь? И было предложение. Дядя у меня был депутатом Казахской ССР, работал в автоколонне начальником. Он говорит: «Давай в КГБ». А тетя работала в агентстве «Аэрофлот». Она говорит: «Давай в транспортную милицию». Ну, примерно так. И в итоге, когда я пошел на учет становиться (это был Усть-Каменогорск, Восточный Казахстан, Ульбинский район), меня по комсомольской путевке направили в транспортную милицию. И вот так я пришел в милицию. Полтора года послужил, меня заметили. Был у нас замполит, он говорит: «Молодой, перспективный, спортом занимался, спиртное не употреблял – комсомолец одним словом. Тебе надо учиться. Давай ты поедешь в Карагандинскую высшую школу. Выбирай». А начальник БГСС тогда говорит: «Езжай в школу транспортной милиции в Могилев». – «А где это?» – «Это в Беларуси». Вот так я оказался в Беларуси в 1985 году. Никита Рачиловский:

Вы являетесь начальником Могилевского института Министерства внутренних дел Беларуси. Расскажите, пожалуйста, о вашем институте и вашей работе как начальника. «А почему бы и не попробовать?» О том, как стал начальником Могилевского института МВД Беларуси Валерий Полищук:

Если вам известно, школа милиции, принято считать в народе, образовалась 2 апреля 1948 года, а институт – в 2014 году. Когда я был начальником УВД, волей судьбы через пять лет службы там бывший министр, хотя бывших не бывает, Шуневич Игорь Анатольевич предложил: «Полищук, как ты смотришь на то, чтобы пойти в Могилевский институт?» (новообразовавшийся). И я как-то так подумал: а ведь я сам его заканчивал с отличием в 1985-1987 годы. И я подумал, учитывая практический опыт: а почему бы и не попробовать? Хотя научная работа и практика… А практики без теории не может быть, как и теория без практики. И я согласился. И меня в 2014 году представили. Конечно, определенные трудности были поначалу и в плане дисциплины, и надо было формировать профессорско-преподавательский состав, потому что надо было проходить аккредитацию, иметь не меньше 30 % кандидатов наук. И приходилось формировать этот коллектив. Поэтому для меня основная задача – это учебный процесс, патриотическое воспитание (особенно в нынешнее время), слава богу, имею определенный опыт и обеспечение всем, что необходимо для них (это и питание, и обмундирование, и соцкультбыт и все остальное).

Никита Рачиловский:

Какие актуальные цели и задачи вы ставите перед своим институтом сегодня? «Для меня главная задача – чтобы выпускники заканчивали с отличием или золотой медалью» Валерий Полищук:

Для меня главная задача – чтобы выпускники мои заканчивали с отличием или золотой медалью. И я всегда им говорил: я буду горд, когда определенное время пройдет, и услышу, что кто-то из вас займет какой-то пост, пускай министра, замминистра, начальника УВД. Значит, не зря прожиты годы, время. И коллектив в целом, особенно профессорско-преподавательский, я нацеливаю на это, чтобы изначально, с первого курса взяли, оно же сразу видно, кто чего, и их подтягивать в научно-исследовательскую деятельность. Это основное. Мы пытаемся, чтобы кто-то среди наших выпускников оставался, не сразу идя на практику. И такие примеры есть. На имя министра пишу рапорт, дает добро, и они там год-полтора, потом в магистратуру поступают, чтобы в последующем оставались и защищались. Как-то надо молодежь поднимать. Если посмотреть возрастной ценз, то, к сожалению, хотелось бы лучшего, чтобы там 35-40 лет. Пока, как говорили, «пятидесятники» и так далее. То есть надо совершенствоваться. Никита Рачиловский:

Как вам удается совмещать основную работу с деятельностью сенатора? О том, как удается совмещать основную работу с сенаторской деятельностью Валерий Полищук:

Определенные трудности есть во времени, но мне не привыкать. У нас есть такая практика: каждый месяц единые дни информирования, и я, особенно когда вступительная кампания, должен объехать все кадетские учебные заведения, посетить, рассказать, показать, одним словом – привлечь, приходится и перед аудиторией выступать. Когда я стал сенатором, то для меня трудностей в плане выступлений где-то в коллективах, а требование такое, что хотя бы раз в месяц, особенно в 2020 год и после этого, и я выезжал с удовольствием, потому что общение с людьми и тебя где-то развивает, нацеливает. Когда приезжаю в учебное заведение, и до пандемии у меня всегда открытые уроки, помимо той практики, которую я наработал, плюс общение с людьми, я всегда параллель провожу: смотрите, в каких условиях они работают (зарплата и так далее), и как вас одевают, обувают и так далее. И от вас требуют, чтобы вы учились, это же для вас основная задача, и отрабатывать должны, и служить честно, добросовестно на благо нашей Родины.

Никита Рачиловский:

Что лично для вас значит быть сенатором? «Это не что-то новое». Каково это – быть сенатором? Валерий Полищук:

Быть сенатором, общаясь в коллективах, слыша проблемы людей внизу, а они мне дороги, и я вам хочу сказать, что это не что-то новое. Чтобы стать сенатором, я выезжал в районы. Помню, как меня представляли, и я чувствовал, что там, в глубинке, где сидели в том или ином зале, думает: генерал приехал, милиционер, что он там знает? И так далее. Я открыто сказал, что у меня отец и мать простые. Отец водителем был 18 лет. Я всегда рос, интересовался сельским хозяйством и всем остальным. После армии мать мне говорила: «Иди учиться на агронома». То есть мне это было близко. Деревенская жизнь, все эти трудности, проблемы – мне все это было понятно. Поэтому общение с ними, передача своим курсантам, плюс те трудности на местах, связь с ними давали возможность и им чем-то помочь, и наверх донести те проблемы, которые имеются на сегодня. А они простые, бытовые, поэтому мне приятно, когда я сказал, что я генерал не паркетный где-то, а с простых дорос до таких вершин. Поэтому воспринимается нормально. Никита Рачиловский:

Вы награждены многими орденами и медалями. Вы являетесь генерал-майором милиции. В связи с этим хочу у вас спросить: каким должен быть сотрудник правоохранительных органов, на ваш взгляд? «Курсантов никогда сам лично не ругаю, а с офицеров спрашиваю»

Валерий Полищук:

На мой взгляд, в первую очередь надо быть честным, справедливым, отзывчивым, добросовестным. Я сегодня от курсантов и офицеров этого требую. Такое правило у меня в институте: если курсант во время службы уснул, то я его наказываю, потому что сон на службе или на посту… Я всегда параллель провожу, что в годы Великой Отечественной войны уснул часовой – вырезали, в Афганистане и так далее. Если он опоздал, что-то в быту, не убрал обувь, например, если начальник факультета наказывает, то я всегда смягчаю – один наряд, два, и то отдаю на их откуп. Это такое правило. Курсантов никогда сам лично не ругаю, а с офицеров спрашиваю, потому что они должны их научить. Они для них своего рода родители. Много из наших в этом году поступило, где из 170 человек 18 без отца, человек 12 без отца и матери. Поэтому кто им даст тепло и радость жизни? Поэтому ты должен быть для них и отцом, и матерью. Никита Рачиловский:

Разрешите немножко о личном. Как вы проводите свое свободное время? О любимой книге и о том, какую периодику читает Валерий Полищук:

Каждый год весной при наличии погоды выезжают преподаватели, чтобы коллектив сплотить, и устраиваем спортивные мероприятия. Никита Рачиловский:

Какую книгу для себя вы считаете настольной?