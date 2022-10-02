Как удаётся совмещать должность начальника Могилёвского института МВД и работу сенатором? Поговорили с Валерием Полищуком

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Никита Рачиловский, СТВ:
В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Безопасность, законность, результативность. Здесь идет речь о правоохранительных органах Беларуси, для которых защита прав и свобод человека и гражданина, соблюдение правопорядка всегда находятся в приоритете.
На эту тему мы поговорим с членом Совета Республики, генерал-майором милиции, начальником Могилевского института Министерства внутренних дел Беларуси Валерием Полищуком.
У вас большой опыт работы в милиции, в самых разных ее сферах. Расскажите, пожалуйста, как вы выбрали для себя этот путь?
«Так судьба сложилась». О пути к работе в милиции
Валерий Полищук, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Я с детства не мечтал пойти в милицию работать, но так судьба сложилась, что я в армии отслужил, демобилизовался, пришел, а в советское время, как говорят, больше двух месяцев гулять нельзя было, потому что тунеядцем считался, как-то стыдно было. Как ты не работаешь? И было предложение. Дядя у меня был депутатом Казахской ССР, работал в автоколонне начальником. Он говорит: «Давай в КГБ». А тетя работала в агентстве «Аэрофлот». Она говорит: «Давай в транспортную милицию». Ну, примерно так. И в итоге, когда я пошел на учет становиться (это был Усть-Каменогорск, Восточный Казахстан, Ульбинский район), меня по комсомольской путевке направили в транспортную милицию. И вот так я пришел в милицию. Полтора года послужил, меня заметили. Был у нас замполит, он говорит: «Молодой, перспективный, спортом занимался, спиртное не употреблял – комсомолец одним словом. Тебе надо учиться. Давай ты поедешь в Карагандинскую высшую школу. Выбирай». А начальник БГСС тогда говорит: «Езжай в школу транспортной милиции в Могилев». – «А где это?» – «Это в Беларуси». Вот так я оказался в Беларуси в 1985 году.
Никита Рачиловский:
Вы являетесь начальником Могилевского института Министерства внутренних дел Беларуси. Расскажите, пожалуйста, о вашем институте и вашей работе как начальника.
«А почему бы и не попробовать?» О том, как стал начальником Могилевского института МВД Беларуси
Валерий Полищук:
Если вам известно, школа милиции, принято считать в народе, образовалась 2 апреля 1948 года, а институт – в 2014 году. Когда я был начальником УВД, волей судьбы через пять лет службы там бывший министр, хотя бывших не бывает, Шуневич Игорь Анатольевич предложил: «Полищук, как ты смотришь на то, чтобы пойти в Могилевский институт?» (новообразовавшийся). И я как-то так подумал: а ведь я сам его заканчивал с отличием в 1985-1987 годы. И я подумал, учитывая практический опыт: а почему бы и не попробовать? Хотя научная работа и практика… А практики без теории не может быть, как и теория без практики. И я согласился. И меня в 2014 году представили. Конечно, определенные трудности были поначалу и в плане дисциплины, и надо было формировать профессорско-преподавательский состав, потому что надо было проходить аккредитацию, иметь не меньше 30 % кандидатов наук. И приходилось формировать этот коллектив. Поэтому для меня основная задача – это учебный процесс, патриотическое воспитание (особенно в нынешнее время), слава богу, имею определенный опыт и обеспечение всем, что необходимо для них (это и питание, и обмундирование, и соцкультбыт и все остальное).
Никита Рачиловский:
Какие актуальные цели и задачи вы ставите перед своим институтом сегодня?
«Для меня главная задача – чтобы выпускники заканчивали с отличием или золотой медалью»
Валерий Полищук:
Для меня главная задача – чтобы выпускники мои заканчивали с отличием или золотой медалью. И я всегда им говорил: я буду горд, когда определенное время пройдет, и услышу, что кто-то из вас займет какой-то пост, пускай министра, замминистра, начальника УВД. Значит, не зря прожиты годы, время. И коллектив в целом, особенно профессорско-преподавательский, я нацеливаю на это, чтобы изначально, с первого курса взяли, оно же сразу видно, кто чего, и их подтягивать в научно-исследовательскую деятельность. Это основное.
Мы пытаемся, чтобы кто-то среди наших выпускников оставался, не сразу идя на практику. И такие примеры есть. На имя министра пишу рапорт, дает добро, и они там год-полтора, потом в магистратуру поступают, чтобы в последующем оставались и защищались. Как-то надо молодежь поднимать. Если посмотреть возрастной ценз, то, к сожалению, хотелось бы лучшего, чтобы там 35-40 лет. Пока, как говорили, «пятидесятники» и так далее. То есть надо совершенствоваться.
Никита Рачиловский:
Как вам удается совмещать основную работу с деятельностью сенатора?
О том, как удается совмещать основную работу с сенаторской деятельностью
Валерий Полищук:
Определенные трудности есть во времени, но мне не привыкать. У нас есть такая практика: каждый месяц единые дни информирования, и я, особенно когда вступительная кампания, должен объехать все кадетские учебные заведения, посетить, рассказать, показать, одним словом – привлечь, приходится и перед аудиторией выступать.
Когда я стал сенатором, то для меня трудностей в плане выступлений где-то в коллективах, а требование такое, что хотя бы раз в месяц, особенно в 2020 год и после этого, и я выезжал с удовольствием, потому что общение с людьми и тебя где-то развивает, нацеливает. Когда приезжаю в учебное заведение, и до пандемии у меня всегда открытые уроки, помимо той практики, которую я наработал, плюс общение с людьми, я всегда параллель провожу: смотрите, в каких условиях они работают (зарплата и так далее), и как вас одевают, обувают и так далее. И от вас требуют, чтобы вы учились, это же для вас основная задача, и отрабатывать должны, и служить честно, добросовестно на благо нашей Родины.
Никита Рачиловский:
Что лично для вас значит быть сенатором?
«Это не что-то новое». Каково это – быть сенатором?
Валерий Полищук:
Быть сенатором, общаясь в коллективах, слыша проблемы людей внизу, а они мне дороги, и я вам хочу сказать, что это не что-то новое. Чтобы стать сенатором, я выезжал в районы. Помню, как меня представляли, и я чувствовал, что там, в глубинке, где сидели в том или ином зале, думает: генерал приехал, милиционер, что он там знает? И так далее. Я открыто сказал, что у меня отец и мать простые. Отец водителем был 18 лет. Я всегда рос, интересовался сельским хозяйством и всем остальным. После армии мать мне говорила: «Иди учиться на агронома». То есть мне это было близко. Деревенская жизнь, все эти трудности, проблемы – мне все это было понятно. Поэтому общение с ними, передача своим курсантам, плюс те трудности на местах, связь с ними давали возможность и им чем-то помочь, и наверх донести те проблемы, которые имеются на сегодня. А они простые, бытовые, поэтому мне приятно, когда я сказал, что я генерал не паркетный где-то, а с простых дорос до таких вершин. Поэтому воспринимается нормально.
Никита Рачиловский:
Вы награждены многими орденами и медалями. Вы являетесь генерал-майором милиции. В связи с этим хочу у вас спросить: каким должен быть сотрудник правоохранительных органов, на ваш взгляд?
«Курсантов никогда сам лично не ругаю, а с офицеров спрашиваю»
Валерий Полищук:
На мой взгляд, в первую очередь надо быть честным, справедливым, отзывчивым, добросовестным. Я сегодня от курсантов и офицеров этого требую. Такое правило у меня в институте: если курсант во время службы уснул, то я его наказываю, потому что сон на службе или на посту… Я всегда параллель провожу, что в годы Великой Отечественной войны уснул часовой – вырезали, в Афганистане и так далее. Если он опоздал, что-то в быту, не убрал обувь, например, если начальник факультета наказывает, то я всегда смягчаю – один наряд, два, и то отдаю на их откуп. Это такое правило. Курсантов никогда сам лично не ругаю, а с офицеров спрашиваю, потому что они должны их научить. Они для них своего рода родители.
Много из наших в этом году поступило, где из 170 человек 18 без отца, человек 12 без отца и матери. Поэтому кто им даст тепло и радость жизни? Поэтому ты должен быть для них и отцом, и матерью.
Никита Рачиловский:
Разрешите немножко о личном. Как вы проводите свое свободное время?
О любимой книге и о том, какую периодику читает
Валерий Полищук:
Каждый год весной при наличии погоды выезжают преподаватели, чтобы коллектив сплотить, и устраиваем спортивные мероприятия.
Никита Рачиловский:
Какую книгу для себя вы считаете настольной?
Валерий Полищук:
Я приобрел книги «100 великих полководцев», «100 великих женщин», «Жизнь замечательных людей». Как бы там ни было, хоть он был и противник в свое время – Наполеон, почему-то я его два раза перечитывал, будучи курсантом и уже взрослым, сыну посоветовал, говорю: «Почитай, посмотри, что человек в 27 лет стал генералом». Правда, недолгую жизнь прожил – 51 год, но тем не менее за эти годы, как он добивался, в каких условиях воспитывался, что у него братья и сестры были, и отец в раннем возрасте ушел, как он подбирал себе команду, как он командующих подбирал. А они были простые. Почему он говорил, что у каждого солдата есть свой маршальский жезл в кармане? Это свидетельствует о том, что любой из простых. Если в русской армии офицер должен был быть дворянином, то у него простой солдат проявил себя, смекалку, и посмотрите, какими людьми стали.
Если в целом, то это периодическая печать. Это районные газеты, где являюсь сенатором, потому что я интересуюсь жизнью района, чтобы о чем-то поговорить, спросить, «Комсомольскую правду» обязательно, «Аргументы и факты», журнал «Милиция», «Планета» (тоже о политике читаю) и «Экономическую газету», потому что выезжаю на дни информирования. Дают цифры по инфляции, нефти, газу, и думаю: а не оппозиционная ли она? Ведь настолько это правдиво. И у меня даже в кабинете стопка этих газет, когда еду выступать, я с собой беру, пометки делаю. Это позволяет мне апеллировать цифрами и разговаривать со своими избирателями, потому что сейчас люди все грамотные. В интернет посмотрели – сразу же скажут, так это или нет. Когда стоит сфальсифицировать, уже человек не воспринимается.
Никита Рачиловский:
Гостем нашей студии был сенатор, генерал-майор милиции, начальник Могилевского института Министерства внутренних дел Беларуси Валерий Полищук.
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