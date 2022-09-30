«Открывают новые участки». Головченко рассказал, что изменилось на оршанских предприятиях за 8 месяцев

Новости Беларуси. Новые проекты, производственные показатели и перспективы импортозамещения. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко ознакомился с промышленным и инновационным потенциалом оршанских предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа развития района выполнена на 85 %. Время не потрачено впустую, но темпы не всегда соответствуют поставленным задачам. Как ускорить достижение результата?

Завод приборов автоматического контроля. Для машиностроителей предприятие на слуху. Здесь выпускают комплектующие для карьерной техники, занимаются металлообработкой. Почти вся продукция – итог промышленной кооперации с БелАЗом. Но есть и собственные разработки. В частности, станции обезжелезивания. Направление востребованное. Предприятие не стоит на месте. Уже идет строительство цеха кольцераскатного производства.

Сергей Никифорович, генеральный директор «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг»:

Те вызовы, которые брошены Республике Беларусь и Российской Федерации, нам позволяют еще больше получить объемы будущей необходимой на сегодня продукции. Много поставщиков данного вида продукции в РФ уже не осуществляют эти поставки. Сейчас проводятся переговоры по поставкам данного вида продукции в РФ. Плюс под наше действующее производство данная продукция нам также весьма необходима.

Акцент на инновационную и импортозамещающую продукцию делают и на Оршанском инструментальном заводе. Первая очередь модернизации предприятия уже не на бумаге, а в деле. Это производство современного металлорежущего и вспомогательного инструмента. Появились здесь и новые рабочие места. Александр Клепицкий – молодой специалист. Работает оператором станков с программным управлением. Сам из соседней деревни. То, что такие производства открывают в регионах – хороший стимул никуда не уезжать.

Александр Клепицкий, оператор станков с программным управлением Оршанского инструментального завода:

Заканчивал Оршанский государственный механико-экономический колледж. Работаю два месяца. Хорошие условия труда. Сначала поставили с опытным работником. Сейчас уже работаю самостоятельно. Модернизация позволила расширить ассортимент выпускаемой продукции. А также освоить новые виды. За 8 месяцев здесь вдвое увеличили объемы производства по сравнению с 2021 годом. В перспективе открыть участок с инновационной продукцией.

Леонид Мойжик, главный инженер Оршанского инструментального завода:

Ведутся работы по монтажу оборудования. Помещение уникальное как по своей площади, так и по оборудованию. Она самое современное, трендовое, самое производительное и точное.

Программа развития Оршанского района выполнена на 85 %. Показатель отстает от запланированного. Это связано и с рядом объективных причин, но тем не менее регион не стоял на месте. Многое сделано, предприятия удалось вывести на экономический эффект. Даже там, где модернизация еще не окончена.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

До начала реализации программы все предприятия района можно было смело отнести к депрессивным или бесперспективным. Там не было ни современного оборудования, ни новых технологий. Все предприятия работают безубыточно. Увеличивают количество рабочих мест, открывают новые участки, новые производственные линии. Как минимум в этом результат есть.