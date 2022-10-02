В минских парках 2 октября заканчивается сезон работы аттракционов

Новости Беларуси. 2 октября заключительный в этом сезоне день работы столичных аттракционов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, даже при большом желании покататься не удалось бы. Согласно требованиям безопасности, карусели не запускают в дождливую и ветреную погоду. После отключения аттракционов специалисты приступают к их консервации и демонтажу некоторых элементов, чтобы к следующему сезону все работало исправно. Кстати, в четырех крупнейших парках развлечений Минска суммарно насчитывается более 50 аттракционов.