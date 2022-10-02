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В минских парках 2 октября заканчивается сезон работы аттракционов

02 октября 2022 13:20
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Новости Беларуси. 2 октября заключительный в этом сезоне день работы столичных аттракционов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В минских парках 2 октября заканчивается сезон работы аттракционов-1

Правда, даже при большом желании покататься не удалось бы. Согласно требованиям безопасности, карусели не запускают в дождливую и ветреную погоду. После отключения аттракционов специалисты приступают к их консервации и демонтажу некоторых элементов, чтобы к следующему сезону все работало исправно. Кстати, в четырех крупнейших парках развлечений Минска суммарно насчитывается более 50 аттракционов.

# Аттракционы # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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