Финансовые элиты, королевские семьи, чиновники с большим политическим весом – и все в одном темном досье. И это не сценарий очередного блокбастера, а реальное положение дел, а точнее, список Эпштейна.
«Мы имеем в лице Президента Беларуси и Президента России лидеров самостоятельных сил, действующих исходя из собственного понимания политики, национальных интересов».
«БРИКС – это в первую очередь про новую конструкцию международных экономических отношений».
«Это была большая победа народов, и ирландского, и французского, и всех народов, входящих в Европейский союз, когда была отвергнута Конституция Европейского союза», – отметил эксперт.
«Которые нагло поддерживают требования Зеленского продолжать накачивать его современным вооружением, в том числе наступательным, за счет все большего ущерба налогоплательщикам западных стран», – добавил глава МИД России.
Взаимоотношения с Вашингтоном станут одной из главных тем на саммите Европейского политического сообщества. В эти дни он проходит в Будапеште. Можно сказать, по следам президентской гонки США.
Брюссель поздравил Молдову с «европейским выбором», закрыв глаза на сомнительный перевес в немногим более одного процента и сотни нарушений на выборах.
«Молдова уникальная страна, потому что, наверное, нигде в мире нет государства, из которого уехало так много людей, и они при этом постоянно голосуют или как будто голосуют».
Почти 30 государств выражают желание стать полноправным участником сообщества или получить статус партнера. Пополнить ряды может и Беларусь. Наша страна разделяет приоритеты БРИКС и цели сообщества, а главное – способы их достижения.
Социальный кризис на Западе является спутником экономических проблем там, в то время как в БРИКС мы наблюдаем экономический рост, и страны БРИКС – это страны, которые прежде всего выступают таким локомотивом мировой экономики.
Экономический рост США, относительная стабильность, даже процветание оплачивается сокращением промышленности в Германии и других странах, сокращением рабочих мест и разрушением среднего класса.
Литва устроила очередной коллапс на границе, когда появилась информация, что с 16 августа на территорию этой прибалтийской республики будет запрещен въезд для легковых авто, зарегистрированных в Беларуси.
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