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Новости по тегу #Василий Колташов

Список Эпштейна – почему «скелеты в шкафу» мировых элит достали именно сейчас?
15 февраля 2026 17:56

Список Эпштейна – почему «скелеты в шкафу» мировых элит достали именно сейчас?

Колташов: президенты Беларуси и России – лидеры самостоятельных сил, а в ЕС – номенклатурные работники
30 ноября 2025 20:11

Колташов: президенты Беларуси и России – лидеры самостоятельных сил, а в ЕС – номенклатурные работники

Колташов: мир разделился на «Большую семёрку» и БРИКС, за БРИКС будущее
30 ноября 2025 19:47

Колташов: мир разделился на «Большую семёрку» и БРИКС, за БРИКС будущее

Единое пространство от Лиссабона до Владивостока возможно! При каком условии – мнение эксперта
30 ноября 2025 19:19

Единое пространство от Лиссабона до Владивостока возможно! При каком условии – мнение эксперта

Лавров: Трамп находится под колоссальным давлением со стороны ЕС и руководства НАТО
15 июля 2025 16:59

Лавров: Трамп находится под колоссальным давлением со стороны ЕС и руководства НАТО

Колташов: ЕС и его структуры – это один из инструментов американского господства в Европе
07 ноября 2024 18:54

Колташов: ЕС и его структуры – это один из инструментов американского господства в Европе

Молдаване с перевесом менее чем в 1% выбрали курс на евроинтеграцию – мнения экспертов
03 ноября 2024 19:08

Молдаване с перевесом менее чем в 1% выбрали курс на евроинтеграцию – мнения экспертов

Колташов: Молдова почувствовала, что предварительная евроинтеграция крайне разорительна
02 ноября 2024 18:44

Колташов: Молдова почувствовала, что предварительная евроинтеграция крайне разорительна

«На Западе поняли, что прозевали БРИКС» – политолог о предстоящем саммите организации
21 октября 2024 19:47

«На Западе поняли, что прозевали БРИКС» – политолог о предстоящем саммите организации

Колташов: «БРИКС на сегодня оказался самым влиятельным клубом государств в мире»
29 сентября 2024 17:06

Колташов: «БРИКС на сегодня оказался самым влиятельным клубом государств в мире»

Колташов: европейцы должны бороться против США – Штаты разрушают их экономику, лишают их будущего
25 августа 2024 19:31

Колташов: европейцы должны бороться против США – Штаты разрушают их экономику, лишают их будущего

Военный эксперт: размещение немецких войск в Литве можно рассматривать как подготовку к вторжению
18 августа 2024 16:58

Военный эксперт: размещение немецких войск в Литве можно рассматривать как подготовку к вторжению