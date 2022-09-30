​Президент Беларуси предложил корпорации «ВЭБ.РФ» активнее сотрудничать с Беларусью

Новости Беларуси. Взаимовыгодные проекты и финансовое сотрудничество 30 сентября глава государства обсудил с председателем государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Взаимовыгодные проекты и финансовое сотрудничество 30 сентября глава государства обсудил с председателем государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Банк участвует в финансировании наших предприятий, инвестиционных проектов, среди которых и отечественная АЭС. Участие российской финансовой госкорпорации в белорусских проектах Александр Лукашенко обсуждал на недавней встрече с Владимиром Путиным. Со стороны Беларуси требования к крупному партнеру и международному банку прозрачны и понятны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы можете участвовать в реализации намеченных нами проектов. В том числе по импортозамещению. Мы окончательно договорились по этим вопросам, в том числе и по ставкам финансирования. Об этом, если есть желание, мы поговорим. Словом, мы приветствуем ваше более активное участие в работе в Беларуси. Будем всячески поддерживать. Одно условие – чтобы мы работали по правилам, определенным в банковской сфере, по законам, которые у нас в Беларуси. Я знаю, банкиры очень аккуратны в этом плане, стараются законы не нарушать. Ну и чтобы банк был, особенно БелВЭБ, настоящим белорусским банком.
Корпорация «ВЭБ.РФ» планирует открыть в Беларуси свое представительство. Белорусская сторона обещает оказать в этом всяческое содействие.