​Президент Беларуси предложил корпорации «ВЭБ.РФ» активнее сотрудничать с Беларусью

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы можете участвовать в реализации намеченных нами проектов. В том числе по импортозамещению. Мы окончательно договорились по этим вопросам, в том числе и по ставкам финансирования. Об этом, если есть желание, мы поговорим. Словом, мы приветствуем ваше более активное участие в работе в Беларуси. Будем всячески поддерживать. Одно условие – чтобы мы работали по правилам, определенным в банковской сфере, по законам, которые у нас в Беларуси. Я знаю, банкиры очень аккуратны в этом плане, стараются законы не нарушать. Ну и чтобы банк был, особенно БелВЭБ, настоящим белорусским банком.