«В польском Заверце жительнице привезли под видом торфа камни». А всё ли готово к холодам в Беларуси?
Новости Беларуси. Энергобезопасность Беларуси не вызывает вопросов. В наши дома уже пришло тепло. И даже если зимой мы столкнемся с серьезным минусом или другими катаклизмами, батареи останутся горячими, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Все ли успешно подготовились к холодам, как укрепить энергобезопасность страны и хватит ли торфа на всех? Об этом и не только мы поговорили с замминистра энергетики Денисом Морозом.
Белорусская энергосистема полностью готова к предстоящему отопительному сезону
Ольга Коршун, СТВ:
Отопление поэтапно включается в наших домах, детских садах, школах. Насколько энергосистема готова к предстоящему отопительному сезону?
Денис Мороз, заместитель министра энергетики Беларуси:
Действительно, первое, что хотелось бы сказать, это то, что белорусская энергосистема полностью готова к предстоящему отопительному сезону. И это результат работы, которая была проделана в течение всего года. Нами был выполнен ремонт на более чем 100 единицах электротехнического и теплотехнического оборудования. Был выполнен ремонт и капитальный ремонт 157 километров теплотрасс. Произведен запас топочного мазута в объеме 304 тысяч тонн. Для подготовки к отопительному сезону в Министерстве энергетики произведены инспекции и проверена работоспособность более чем 180 единиц дизельных электроустановок, обеспечены их работоспособность и готовность к работе в отопительном сезоне.
Ольга Коршун:
Но тем не менее зимой мы можем столкнуться с какими-то нестандартными погодными ситуациями. Мы тут не в силах на что-то повлиять. Насколько наши службы готовы к таким экстремальным ситуациям? Насколько быстро мы можем реагировать и их устранить?
Денис Мороз:
В белорусской энергосистеме создана целая система аварийно-диспетчерских и выездных бригад. В общей сложности в белорусской энергосистеме участвует таких бригад около 1 400. И в этих бригадах работают более 5 000 человек. Мы на настоящий момент проверили работоспособность всех этих бригад, проверили их укомплектованность всем необходимым оборудованием. Составлены все графики и необходимые регламентные работы, чтобы в случае возникновения какой-то чрезвычайной ситуации или каких-то отключений выполнить максимально оперативно, быстро восстановление теплоснабжения наших потребителей.
Ольга Коршун:
Можно отметить такую особенность, что в последние годы отопительный сезон несколько затянулся. Начинался раньше, заканчивался позже. Это как-то влияет на подготовку нашей энергетической системы к отопительному сезону?
Денис Мороз:
Конечно, увеличение отопительного сезона накладывает свои определенные ограничения. У нас остается чуть меньше времени на то, чтобы готовить энергетическое оборудование к предстоящему отопительному сезону. Но благодаря плановой, системной работе, которая организована в Министерстве энергетики, несмотря на увеличение отопительного сезона, мы успеваем полностью подготовиться.
Какие шаги для укрепления энергобезопасности принимает наша страна?
Ольга Коршун:
Несмотря на то, что у нас в отопительном сезоне тоже есть свои особенности, тем не менее все наши потребители обеспечены теплом. Но не такая судьба ждет наших европейских соседей, где из-за определенных проблем и сложностей не приходит отопление ни в детские сады, ни в школы. По нашим ощущениям, эта проблема может обостриться еще больше. Какие шаги для укрепления энергобезопасности принимает наша страна, в том числе в рамках Союзного государства?
Денис Мороз:
Если говорить про Союзное государство, то в энергетическом секторе у нас основной импульс придало подписание союзных программ по формированию рынка электрической энергии, рынка газового Союзного государства. В соответствии с этими союзными программами на уровне двух министерств двух государств был разработан план мероприятий, и мы сейчас успешно по нему двигаемся. В настоящий момент полностью подготовлен договор о формировании союзного рынка электрической энергии. Этот договор прошел процедуры согласования между министерствами, проходит внутригосударственные процедуры и в ближайшее время будет представлен главам государств.
По газовому рынку мы тоже двигаемся, тоже подготавливается проект договора, и мы в этом направлении работаем. В целом наше взаимодействие в рамках Союзного государства защищает наших потребителей, Республику Беларусь от всяких внешних воздействий с энергетической точки зрения. И по тем воздействиям, которые есть в Европейском союзе, мы не ожидаем и не видим, как это может сказаться на нас.
В 2022 году добыто 2,4 миллиона тонн торфа. Это громадная цифра
Ольга Коршун:
Случай прошлой недели, когда в польском Заверце жительнице привезли под видом торфа камни. Понятно, почему в Польше возрастает спрос на торф, в том числе из-за высокой стоимости энергоресурсов. У нас в стране также есть люди, которые пользуются торфом, таким отоплением. Насколько мы можем спать спокойно, что торфа хватит на всех? Хватит на всех?
Денис Мороз:
Безусловно, не сомневайтесь. Торф – это один из немногих энергетических ресурсов, который является нашим, белорусским. Мы его заготавливаем, мы его добываем. В этом году было добыто 2,4 миллиона тонн. Это громадная цифра, почти в полтора раза больше, чем было добыто в прошлом году. В настоящий момент произведено более 600 тысяч тонн торфобрикетов, которые могут использоваться в том числе для отопления. В принципе, мы на настоящий момент полностью готовы по торфяной составляющей к отопительному сезону.
Ольга Коршун:
Будем надеяться, что действительно у всех в домах в этом году будет тепло.
Денис Мороз:
Я уверен, что мы не замерзнем.