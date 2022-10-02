«В польском Заверце жительнице привезли под видом торфа камни». А всё ли готово к холодам в Беларуси?

Новости Беларуси. Энергобезопасность Беларуси не вызывает вопросов. В наши дома уже пришло тепло. И даже если зимой мы столкнемся с серьезным минусом или другими катаклизмами, батареи останутся горячими, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Все ли успешно подготовились к холодам, как укрепить энергобезопасность страны и хватит ли торфа на всех? Об этом и не только мы поговорили с замминистра энергетики Денисом Морозом.

Белорусская энергосистема полностью готова к предстоящему отопительному сезону Ольга Коршун, СТВ:

Отопление поэтапно включается в наших домах, детских садах, школах. Насколько энергосистема готова к предстоящему отопительному сезону? Денис Мороз, заместитель министра энергетики Беларуси:

Действительно, первое, что хотелось бы сказать, это то, что белорусская энергосистема полностью готова к предстоящему отопительному сезону. И это результат работы, которая была проделана в течение всего года. Нами был выполнен ремонт на более чем 100 единицах электротехнического и теплотехнического оборудования. Был выполнен ремонт и капитальный ремонт 157 километров теплотрасс. Произведен запас топочного мазута в объеме 304 тысяч тонн. Для подготовки к отопительному сезону в Министерстве энергетики произведены инспекции и проверена работоспособность более чем 180 единиц дизельных электроустановок, обеспечены их работоспособность и готовность к работе в отопительном сезоне. Ольга Коршун:

Но тем не менее зимой мы можем столкнуться с какими-то нестандартными погодными ситуациями. Мы тут не в силах на что-то повлиять. Насколько наши службы готовы к таким экстремальным ситуациям? Насколько быстро мы можем реагировать и их устранить?

Денис Мороз:

В белорусской энергосистеме создана целая система аварийно-диспетчерских и выездных бригад. В общей сложности в белорусской энергосистеме участвует таких бригад около 1 400. И в этих бригадах работают более 5 000 человек. Мы на настоящий момент проверили работоспособность всех этих бригад, проверили их укомплектованность всем необходимым оборудованием. Составлены все графики и необходимые регламентные работы, чтобы в случае возникновения какой-то чрезвычайной ситуации или каких-то отключений выполнить максимально оперативно, быстро восстановление теплоснабжения наших потребителей. Ольга Коршун:

Можно отметить такую особенность, что в последние годы отопительный сезон несколько затянулся. Начинался раньше, заканчивался позже. Это как-то влияет на подготовку нашей энергетической системы к отопительному сезону? Денис Мороз:

Конечно, увеличение отопительного сезона накладывает свои определенные ограничения. У нас остается чуть меньше времени на то, чтобы готовить энергетическое оборудование к предстоящему отопительному сезону. Но благодаря плановой, системной работе, которая организована в Министерстве энергетики, несмотря на увеличение отопительного сезона, мы успеваем полностью подготовиться. Какие шаги для укрепления энергобезопасности принимает наша страна?

Ольга Коршун:

Несмотря на то, что у нас в отопительном сезоне тоже есть свои особенности, тем не менее все наши потребители обеспечены теплом. Но не такая судьба ждет наших европейских соседей, где из-за определенных проблем и сложностей не приходит отопление ни в детские сады, ни в школы. По нашим ощущениям, эта проблема может обостриться еще больше. Какие шаги для укрепления энергобезопасности принимает наша страна, в том числе в рамках Союзного государства? Денис Мороз:

Если говорить про Союзное государство, то в энергетическом секторе у нас основной импульс придало подписание союзных программ по формированию рынка электрической энергии, рынка газового Союзного государства. В соответствии с этими союзными программами на уровне двух министерств двух государств был разработан план мероприятий, и мы сейчас успешно по нему двигаемся. В настоящий момент полностью подготовлен договор о формировании союзного рынка электрической энергии. Этот договор прошел процедуры согласования между министерствами, проходит внутригосударственные процедуры и в ближайшее время будет представлен главам государств. По газовому рынку мы тоже двигаемся, тоже подготавливается проект договора, и мы в этом направлении работаем. В целом наше взаимодействие в рамках Союзного государства защищает наших потребителей, Республику Беларусь от всяких внешних воздействий с энергетической точки зрения. И по тем воздействиям, которые есть в Европейском союзе, мы не ожидаем и не видим, как это может сказаться на нас.

В 2022 году добыто 2,4 миллиона тонн торфа. Это громадная цифра Ольга Коршун:

Случай прошлой недели, когда в польском Заверце жительнице привезли под видом торфа камни. Понятно, почему в Польше возрастает спрос на торф, в том числе из-за высокой стоимости энергоресурсов. У нас в стране также есть люди, которые пользуются торфом, таким отоплением. Насколько мы можем спать спокойно, что торфа хватит на всех? Хватит на всех? Денис Мороз:

Безусловно, не сомневайтесь. Торф – это один из немногих энергетических ресурсов, который является нашим, белорусским. Мы его заготавливаем, мы его добываем. В этом году было добыто 2,4 миллиона тонн. Это громадная цифра, почти в полтора раза больше, чем было добыто в прошлом году. В настоящий момент произведено более 600 тысяч тонн торфобрикетов, которые могут использоваться в том числе для отопления. В принципе, мы на настоящий момент полностью готовы по торфяной составляющей к отопительному сезону. Ольга Коршун:

Будем надеяться, что действительно у всех в домах в этом году будет тепло.