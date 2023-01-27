«Плюнули в лицо всем узникам концлагерей». Азарёнок вспомнил перформанс змагаров в мемориале «Яма» в 2020-м

Григорий Азаренок, СТВ: Сегодня День памяти жертв Холокоста, сегодня день окончательного прорыва блокады Ленинграда – это все наша история. И в связи с этим я вспоминаю 2020 год, когда эта шваль, эти козлы взяли БЧБ-тряпку, спустились в мемориал «Яма» и спели там песню «Магутны Божа», авторка которой Наталья Арсеньева. Лично Франц Кушель требовал выдать ей имущество расстрелянных евреев, а потом, когда ей что-то там не понравилось, написал выдать еще. Что значит изъять еще – еще расстрелять. И вот они спустились, спели эту песню, этой мрази этой подстилки немецкой. И считали, что это нормально. Они плюнули в лицо всем погибшим в Минском гетто. Они плюнули в лицо всем узникам концлагерей, а мы их тогда спасли. Но уничтожал целые народы коллективный Запад. Коллективный Запад – это коллективный Гитлер. Нацизм не был никаким отклонением от западной цивилизации – это была ее квинтэссенция, ее величайший расцвет в их устремлениях и планах. И они сейчас это подтверждают, когда говорят, что посещать Европу – это привилегия. Когда говорят, что мы джунгли, а они сад. Что ты думаешь в связи с памятными датами?

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Григорий, во-первых, я делал ни однажды, ни раз про Холокост... Я помню свидетельство одной из очевидцев, еврейской женщины. Она говорила: кровь, реки крови текли по минским улицам. Это не эпитафия, не эпитет, не определение. Это реальная ситуация. Реки крови текли, и эти капли крови капали на красно-белые повязки коллаборантов и полицаев. Это чтобы было понятно, какой флаг и какой символ. Мы же не против сочетания, мы про то, какая история у этого флага. Это первое. Второе: эти люди, которые спустились, они не спустились в мемориал «Яма». Они спустились на дно исторического незнания и своей философской мысли. Они под этими знаменами уничтожили евреев, а эти знамена водрузили. Они хотели показать, мол, мы тоже, мы сбоку-припеку, мы ценим память. Я знаю, для чего они пошли туда. Они хотели провести параллели, мол, сейчас эти тихушки-лохушки – они гонимые. Холокост против белорусского народа. Но извините, ребята, Холокост против белорусского народа, геноцид, этноцид, белорусицид устраивали люди, которых вы слушали и которым кланялись.

Григорий Азаренок:

И сами в этом участвовали.

Евгений Пустовой:

Из вас бы лепили таких же коллаборантов, если бы не умелые военные действия здесь, военно-политический союз Минска с Москвой, поддержка Китая и остального мира, цивилизованного мира, то некоторые, кто выходил сначала с камнем против ОМОНа, потом бы вышли с топорами, ножами и винтовками против определенной части белорусов. И те же реки крови снова бы текли не только на Мельникайте, но и на Коммунистической, и на проспекте Независимости.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

Пучков о Беларуси: «Никаких сомнений нет в том, что вы наш единственный союзник»

«Яны сёння вельмі моцна пакутуюць». Петровский рассказал, какую ошибку совершили оппозиционеры в 2020-м

«Он же привык на Зыбицкой пиво пить». Гайдукевич рассказал, почему беглые возвращаются в Беларусь