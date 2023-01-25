«Он же привык на Зыбицкой пиво пить». Гайдукевич рассказал, почему беглые возвращаются в Беларусь

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим единство общества в Беларуси и милость к беглым. В гостях председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Олег Романов и председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Никому мы нигде не нужны, кроме своей страны. Я сейчас сижу, а в окне Родина. Грязь, лужи, но это родная страна! И так радуешься от этих луж и грязи. Зима же сейчас не очень. Снежка нет. Но всегда на чужбине плохо. Я объехал весь мир – в командировках был. 3-4 дня – и тошнить начинает, ты живешь только тем, что ты скоро вернешься в свой родной Минск, в свой родной какой-то поселок.

Никогда за рубежом ты не будешь счастлив, какая бы профессия у тебя ни была. А уехали те, у кого ничего нет. Он же привык на Зыбицкой пиво пить, коктейль какой-то, по дискотекам ходить – веселая, хорошая жизнь. На шее у родителей многие из них сидели или работали в кабинете, штаны просиживали. Приехали, а им говорят: собирай клубнику, иди на завод, паши, как папа Карло в 4 смены. Что, поляк злотые просто так даст? Не даст просто так тебе ничего.

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