На какие продукты выросли цены в стране и всё ли устраивает белорусов? Результаты опроса

Новости Беларуси. Единичные проблемы в работе торговли выявили профсоюзы в январе. Сегодня, 27 января, в ФПБ подвели итоги мониторинга цен и ассортимента, проведенного в конце месяца в 264 магазинах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в материале Карины Верховцевой.

Мониторинг цен – уже неотъемлемая часть деятельности профсоюзов на потребительском рынке. Главное – проработать каждое звено цепочки, ведь в завышении стоимости не всегда виноват магазин. Здесь могут возникнуть вопросы, например, к поставщику или к производителю, который поднял цену. На особом контроле то, что на столе у каждого белоруса. Всего 89 наименований продуктов.

Кристина Садовская, председатель Минского центрального районного объединения организаций профсоюзов:

Ежемесячно проходит постоянный мониторинг цен. Приходя в торговые объекты, уже даже выстраиваешь свою какую-то определенную логистику. В первую очередь, когда заходим конкретно в этот торговый объект, мы оказываемся – овощи, смотрим наличие, представленный ассортимент какой. Фиксируется цена за килограмм, единица измерения. Отмечено, что огурцы, помидоры – немножко произошел рост, но это больше связно с сезонностью. Белорусского производства представлены огурцы и помидоры. Понятно, что в летний период времени они немножко дешевле. По сравнению с декабрем в пределах 2 % выросли в цене мука, сметана и твердый сыр. Практически на том же уровне осталась стоимость творога, хлеба, сахара, колбасы, курицы, масла и яиц. Несколько дешевле стали крупы.

Кристина Садовская:

Нет этих вбросов, которые были, что нет гречки, она безумно дорогая. 3 рубля за килограмм – наша хорошая белорусская гречка.

– Насколько вас устраивают цены в белорусских магазинах и ассортимент товаров?

– Я не знаю, как правильно вам сказать. Но учитывая то, что я на пенсии и еще работаю, меня все устраивает.

– Но цены не изменились за последние пару месяцев?

– Мне кажется, несильно.

По ценам – ничуть не дороже. Обслуживание великолепное. И выкладка товаров идеальная. Обновление ассортимента периодически.

– То есть вы не заметили особо подорожания?

– Нет, я не заметила. Я хожу все время в этот магазин рядом, поэтому не заметила. Все меня устраивает.

Карина Верховцева, корреспондент:

Стоимость и наличие товаров в магазинах страны на особом контроле. Представители профсоюзов ежедневно принимают обращения от граждан как в столице, так и в регионах. Напомню, что горячая линия работает с 19 января. За это время поступило уже порядка 70 звонков. Каждое обращение оперативно рассматривается профсоюзными специалистами, при необходимости – с выездом на место, чтобы в реальности видеть и понимать, существует проблема или нет. Тенденция такова: большая часть жалоб не подтверждается. А вот пример проблем, что действительно существуют: люди обращали внимание специалистов на отсутствие детского кефира, уменьшение ассортимента продукции конкретного производителя хлебобулочных изделий.

Профсоюзная горячая линия продолжает свою работу, звонки поступают ежедневно. И если вы столкнулись с необоснованным повышением цены, отсутствием конкретного товара в магазине или сокращением ассортимента, сообщите об этом по одному из телефонов, которые вы видите на своих экранах.