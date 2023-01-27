Новинка в налоговой сфере. Как цифровую платформу восприняли белорусы, рассказал Головченко

Новости Беларуси. Беларуси удалось обеспечить устойчивость работы экономики и выполнение социальных гарантий. В 2022 году в консолидированный бюджет поступило более 36,5 миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларуси удалось обеспечить устойчивость работы экономики и выполнение социальных гарантий. В 2022 году в консолидированный бюджет поступило более 36,5 миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эту цифру назвали на итоговой коллегии Министерства по налогам и сборам. Жесткие международные санкции и обострения геополитической обстановки пророчили нам существенный спад экономики и ухудшение уровня жизни населения. Однако этого не произошло. Благодаря своевременно принятым главой государства и правительством мерам по поддержке экономики, усилиям производственного менеджмента предприятия реального сектора сумели перестроить бизнес-процессы и переориентироваться на новые рынки.
Министр по налогам и сборам: несмотря на все трудности и сложности, экономика сработала достойно. Читайте здесь.
Новая информационная платформа начала работать с начала 2023 года. За неполный месяц она насчитывает уже 19 тысяч пользователей. Премьер-министр эту автоматизированную форму назвал существенной новинкой налоговой сферы, которую плательщики восприняли положительно. Обращаясь к вопросу стратегии развития системы, Роман Головченко обратил внимание на требования главы государства. В частности, касаемо работы контролирующих органов.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Суть требования главы государства – это недопущение излишнего вмешательства контролирующих и надзорных органов в деятельность субъектов хозяйствования, расширения превентивных мер. Министерство работает по этому направлению. Статистика подтверждает снижение количества проведенных налоговыми органами проверок субъектов хозяйствования. Министр и в докладе об этом тоже говорил. Но дело не столько в цифрах, дело в том, что при реализации и проверочных, и профилактических мероприятий налоговые службы, как и все другие органы, должны исходить из принципа добросовестности субъектов хозяйствования. Не скажу, что очень эффективно идет работа над корректировкой 510-го указа о совершенствовании контрольной и надзорной деятельности в Республике Беларусь. Работа по внесению изменений затянута. Поэтому нам надо максимально в двухмесячный срок обеспечить завершение работы над этим проектом.
Роман Головченко отметил ведущую роль налогового ведомства в решении важных государственных задач. В непростых условиях экономического переустройства система должна оставаться работоспособной, при этом становится проще и удобнее для плательщиков.
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