Новинка в налоговой сфере. Как цифровую платформу восприняли белорусы, рассказал Головченко

Новости Беларуси. Беларуси удалось обеспечить устойчивость работы экономики и выполнение социальных гарантий. В 2022 году в консолидированный бюджет поступило более 36,5 миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эту цифру назвали на итоговой коллегии Министерства по налогам и сборам. Жесткие международные санкции и обострения геополитической обстановки пророчили нам существенный спад экономики и ухудшение уровня жизни населения. Однако этого не произошло. Благодаря своевременно принятым главой государства и правительством мерам по поддержке экономики, усилиям производственного менеджмента предприятия реального сектора сумели перестроить бизнес-процессы и переориентироваться на новые рынки.

Министр по налогам и сборам: несмотря на все трудности и сложности, экономика сработала достойно. Читайте здесь.

Новая информационная платформа начала работать с начала 2023 года. За неполный месяц она насчитывает уже 19 тысяч пользователей. Премьер-министр эту автоматизированную форму назвал существенной новинкой налоговой сферы, которую плательщики восприняли положительно. Обращаясь к вопросу стратегии развития системы, Роман Головченко обратил внимание на требования главы государства. В частности, касаемо работы контролирующих органов.