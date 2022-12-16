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Плесень, сломанная сантехника и трещины в фундаменте. Многодетным белорусам построили жильё в Соколе – вот что получили семьи

16 декабря 2022 17:38
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В Беларуси более 118 тысяч многодетных семей, рассказали в программе «Решение есть» на СТВ. Государство оказывает им всяческую поддержку и в получении образования, и в услугах здравоохранения, есть ряд льгот при налогообложении, трудоустройстве, социальном обслуживании. Но одна из самых приоритетных задач на сегодня – обеспечить такие семьи жильем.  

Плесень, сломанная сантехника и трещины в фундаменте. Многодетным белорусам построили жильё в Соколе – вот что получили семьи-1

Сергей Шуманский, ведущий:  
Чистый воздух, сосновый лес, собственный дом и участок. О таких условиях для проживания наверняка мечтают не только многодетные, но и большинство всех белорусских семей. Воплотить эту мечту в жизнь для некоторых стало возможным благодаря государству.  

Несколько лет назад часть минского микрорайона Сокол была отведена под коттеджную застройку. Предполагалось, что дуплексные дома современной планировки будут в первую очередь предоставлены многодетным семьям, которые смогут приобрести здесь жилье на льготных условиях. Такой вариант был воспринят минчанами на ура, предложенные дома разобрали очень быстро.  

Уже в 2021 году счастливые новоселы начали въезжать в свои коттеджи. Но буквально сразу же выяснилось, что большая часть из них содержат массу недостатков: в одних протекала крыша, где-то под обоями появлялась плесень, возникли проблемы с вентиляцией, в других домах и вовсе пошли трещины по фундаменту.  

Плесень, сломанная сантехника и трещины в фундаменте. Многодетным белорусам построили жильё в Соколе – вот что получили семьи-4

Сергей Шуманский:  
Возникли вопросы и с благоустройством коттеджной застройки – ни детских площадок, ни пешеходных дорожек, ни даже нормального асфальта. Жители новостроек начали обращаться в различные инстанции, но вопрос никак не решался. В итоге 58 многодетных матерей написали письмо Президенту.  

Плесень, сломанная сантехника и трещины в фундаменте. Многодетным белорусам построили жильё в Соколе – вот что получили семьи-7

Надежда Михайлова, жительница микрорайона Сокол:  
Мы понимали, что это будет проблема с логистикой (привезти, отвезти), но мы шли на это осознанно. Мы понимали, что в семье должна быть как минимум одна машина. Бонус – это окружение. Во-первых, это тишина. У нас нет соседей сверху, снизу.  

Плесень, сломанная сантехника и трещины в фундаменте. Многодетным белорусам построили жильё в Соколе – вот что получили семьи-10

Елена Заболоцкая, жительница микрорайона Сокол:  
Мы, когда нам предложили, очень обрадовались. Когда приехали, нам все очень понравилось. Долгое строительство, конечно, омрачало все. Когда мы все-таки дождались долгожданных ключей, рады были. Но когда мы все это увидели во время эксплуатации... Конечно, очень сильно огорчились.  

Плесень, сломанная сантехника и трещины в фундаменте. Многодетным белорусам построили жильё в Соколе – вот что получили семьи-12

Несколько стройных рядов коттеджной застройки смотрятся, безусловно, красиво, но внутри, негодуют жильцы, просто тихий ужас. Ремонт сделан не то чтобы дешево, а плохо. Уже после двух месяцев проживания собственники увидели, что начинает ломаться сантехника и сыпаться потолок. Ценник за такое жилье, признаются местные, демократичным не назовешь. Удружил УКС «Запад».  

Плесень, сломанная сантехника и трещины в фундаменте. Многодетным белорусам построили жильё в Соколе – вот что получили семьи-15

Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Многодетная семья Заболоцких убедилась в истинности этой фразы после переезда в Сокол. Новый дом, как хрупкая декорация, буквально разваливался на части. А все потому, уверяет хозяйка квадратных метров, что фундамент был сделан вкривь и вкось.  

Плесень, сломанная сантехника и трещины в фундаменте. Многодетным белорусам построили жильё в Соколе – вот что получили семьи-18

Елена Заболоцкая:  
На этапе строительства фундамента мы видели его неровным. Но это все быстренько пряталось, пряталось. И все типа хорошо. Строители, которые выполняли отделку, – мы в определенный момент попросили их уйти. Отделку в доме мы сделали сами.  

Плесень, сломанная сантехника и трещины в фундаменте. Многодетным белорусам построили жильё в Соколе – вот что получили семьи-21

Сергей Шуманский:  
История с коттеджами для многодетных семей в Соколе хоть и нашла свое разрешение, но продолжается в кабинетах следователей. Сотрудники ГУБОПиК совместно с Генпрокуратурой вскрыли ряд серьезных нарушений в деятельности руководства УКС, которое возводило дома.  

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями. Сейчас этой историей занимается главное следственное управление Следственного комитета Беларуси.  

Новые дома третьей очереди в Соколе строит уже государственная строительная организация. Обещают и полноценный строительный надзор. Это вселяет уверенность, что проблемная ситуация больше не повторится.  

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# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Сергей Шуманский # Надежда Михайлова # Елена Заболоцкая # Александр Лукашенко # Наталья Кочанова # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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