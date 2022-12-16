Плесень, сломанная сантехника и трещины в фундаменте. Многодетным белорусам построили жильё в Соколе – вот что получили семьи

В Беларуси более 118 тысяч многодетных семей, рассказали в программе «Решение есть» на СТВ. Государство оказывает им всяческую поддержку и в получении образования, и в услугах здравоохранения, есть ряд льгот при налогообложении, трудоустройстве, социальном обслуживании. Но одна из самых приоритетных задач на сегодня – обеспечить такие семьи жильем.

Сергей Шуманский, ведущий:

Чистый воздух, сосновый лес, собственный дом и участок. О таких условиях для проживания наверняка мечтают не только многодетные, но и большинство всех белорусских семей. Воплотить эту мечту в жизнь для некоторых стало возможным благодаря государству. Несколько лет назад часть минского микрорайона Сокол была отведена под коттеджную застройку. Предполагалось, что дуплексные дома современной планировки будут в первую очередь предоставлены многодетным семьям, которые смогут приобрести здесь жилье на льготных условиях. Такой вариант был воспринят минчанами на ура, предложенные дома разобрали очень быстро. Уже в 2021 году счастливые новоселы начали въезжать в свои коттеджи. Но буквально сразу же выяснилось, что большая часть из них содержат массу недостатков: в одних протекала крыша, где-то под обоями появлялась плесень, возникли проблемы с вентиляцией, в других домах и вовсе пошли трещины по фундаменту.

Сергей Шуманский:

Возникли вопросы и с благоустройством коттеджной застройки – ни детских площадок, ни пешеходных дорожек, ни даже нормального асфальта. Жители новостроек начали обращаться в различные инстанции, но вопрос никак не решался. В итоге 58 многодетных матерей написали письмо Президенту.

Надежда Михайлова, жительница микрорайона Сокол:

Мы понимали, что это будет проблема с логистикой (привезти, отвезти), но мы шли на это осознанно. Мы понимали, что в семье должна быть как минимум одна машина. Бонус – это окружение. Во-первых, это тишина. У нас нет соседей сверху, снизу.

Елена Заболоцкая, жительница микрорайона Сокол:

Мы, когда нам предложили, очень обрадовались. Когда приехали, нам все очень понравилось. Долгое строительство, конечно, омрачало все. Когда мы все-таки дождались долгожданных ключей, рады были. Но когда мы все это увидели во время эксплуатации... Конечно, очень сильно огорчились.

Несколько стройных рядов коттеджной застройки смотрятся, безусловно, красиво, но внутри, негодуют жильцы, просто тихий ужас. Ремонт сделан не то чтобы дешево, а плохо. Уже после двух месяцев проживания собственники увидели, что начинает ломаться сантехника и сыпаться потолок. Ценник за такое жилье, признаются местные, демократичным не назовешь. Удружил УКС «Запад».

Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Многодетная семья Заболоцких убедилась в истинности этой фразы после переезда в Сокол. Новый дом, как хрупкая декорация, буквально разваливался на части. А все потому, уверяет хозяйка квадратных метров, что фундамент был сделан вкривь и вкось.