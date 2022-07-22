Плачу налоги, но где дороги? Анонс программы «Решение есть!»
Новости Беларуси. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Непутевые тропы, или прощай, подвеска.
– Как дорога вам?
– Плохая.
– Как вам дорога?
– Ужасная дорога.
Обочины не кошены, яма на яме.
Плачу налоги, но где дороги?
И на большой машине, и с большими колесами, но все равно. Пришлось чуть ли не до полной остановки и на каждой кочечке вот так.
Дачники рискуют остаться без связи с внешним миром.
Нашему соседу плохо стало, еле доехала скорая.
Предприниматели теряют клиентов.
Люди приехали из Латвии сюда, проехали три километра: нет, ребята, все хорошо, но все впечатление портит этот кусок дороги.
А дорожникам хоть бы что.
Приняли мы ее на баланс вот в таком состоянии, в каком она сейчас. За это время ремонты не проводились.
Нелегкий путь по бездорожью – проверим на себе.
Такая дорога точно не по мне, меня сейчас вытошнит.
Транспортные проблемы протяженностью 30 лет и три километра – решение будет в 16:50, сразу после выпуска новостей на СТВ.