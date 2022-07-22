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Плачу налоги, но где дороги? Анонс программы «Решение есть!»

22 июля 2022 08:57
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Новости Беларуси. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непутевые тропы, или прощай, подвеска.

Плачу налоги, но где дороги? Анонс программы «Решение есть!»-1

Как дорога вам?
– Плохая.

Плачу налоги, но где дороги? Анонс программы «Решение есть!»-4

Как вам дорога?
– Ужасная дорога.

Плачу налоги, но где дороги? Анонс программы «Решение есть!»-7

Обочины не кошены, яма на яме.

Плачу налоги, но где дороги?

Плачу налоги, но где дороги? Анонс программы «Решение есть!»-10

И на большой машине, и с большими колесами, но все равно. Пришлось чуть ли не до полной остановки и на каждой кочечке вот так.

Дачники рискуют остаться без связи с внешним миром.

Плачу налоги, но где дороги? Анонс программы «Решение есть!»-13

Нашему соседу плохо стало, еле доехала скорая.

Предприниматели теряют клиентов.

Плачу налоги, но где дороги? Анонс программы «Решение есть!»-16

Люди приехали из Латвии сюда, проехали три километра: нет, ребята, все хорошо, но все впечатление портит этот кусок дороги.

А дорожникам хоть бы что.

Плачу налоги, но где дороги? Анонс программы «Решение есть!»-19

Приняли мы ее на баланс вот в таком состоянии, в каком она сейчас. За это время ремонты не проводились.

Нелегкий путь по бездорожью – проверим на себе.

Плачу налоги, но где дороги? Анонс программы «Решение есть!»-22

Такая дорога точно не по мне, меня сейчас вытошнит.

Транспортные проблемы протяженностью 30 лет и три километра – решение будет в 16:50, сразу после выпуска новостей на СТВ.

# Автодороги Беларуси # общество # Фотофакт

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