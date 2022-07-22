Плачу налоги, но где дороги? Анонс программы «Решение есть!»

Новости Беларуси. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непутевые тропы, или прощай, подвеска.

– Как дорога вам?

– Плохая.

– Как вам дорога?

– Ужасная дорога.

Обочины не кошены, яма на яме. Плачу налоги, но где дороги?

И на большой машине, и с большими колесами, но все равно. Пришлось чуть ли не до полной остановки и на каждой кочечке вот так. Дачники рискуют остаться без связи с внешним миром.

Нашему соседу плохо стало, еле доехала скорая. Предприниматели теряют клиентов.

Люди приехали из Латвии сюда, проехали три километра: нет, ребята, все хорошо, но все впечатление портит этот кусок дороги. А дорожникам хоть бы что.

Приняли мы ее на баланс вот в таком состоянии, в каком она сейчас. За это время ремонты не проводились. Нелегкий путь по бездорожью – проверим на себе.