Более Br100 тысяч взятки получил директор столичного УКС за выбор подрядчика

Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено в отношении директора столичного управления по капитальному строительству. Правоохранители выявили факт получения должностным лицом взятки в размере 105 тысяч белорусских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За эту сумму руководитель предприятия выбрал нужную подрядную организацию и закрывал глаза на некачественно выполненную работу при строительстве жилья для многодетных семей в микрорайоне «Сокол». Нанесенный ущерб – не менее 120 тысяч белорусских рублей.

Евгений Бутько, начальник УБЭП ГУВД Минска:

С целью возмещения причиненного ущерба изъят автомобиль фигуранта, арестовано имущество. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на возмещение затрат, которые понесли государственные организации, исправляющие недостатки для обеспечения комфортного проживания многодетных семей.

Фигуранту уголовного дела грозит от 5 до 15 лет со штрафом и лишением права занимать руководящие должности.