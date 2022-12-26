Петровский: «Страны, которые и вашим, и нашим, и всем, они просто ищут себя»

Финальный эфир 2022 года! Как проходит интеграция Союзного государства? Чем выгодно участие в ШОС? Доказало ли ОДКБ свою ценность? В 18:30 на площадке ток-шоу «По существу» соберутся спикеры разных специализаций, чтобы ответить на эти и другие вопросы в прямом эфире.

Петр Петровский, политолог:

Как бы мы ни крутили, во времена блоков жестких, когда какая-нибудь Турция была бы одновременно членом НАТО и членом Варшавского договора – такого бы не было. А сегодня Турция… Кирилл Казаков, СТВ:

Сегодня Эрдоган фактически на двух стульях сидит, это же все понимают. Петр Петровский:

Разбалансировка сил такая, что мир не биполярный, не однополярный. И та же Венгрия, член НАТО, проводит ох какую самостоятельную политику. Или, например, Армения, которая является членом ОДКБ и у которой на территории самое большое количество НКО во всем Закавказье.