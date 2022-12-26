Петровский: «Страны, которые и вашим, и нашим, и всем, они просто ищут себя»
Финальный эфир 2022 года! Как проходит интеграция Союзного государства? Чем выгодно участие в ШОС? Доказало ли ОДКБ свою ценность? В 18:30 на площадке ток-шоу «По существу» соберутся спикеры разных специализаций, чтобы ответить на эти и другие вопросы в прямом эфире.
Петр Петровский, политолог:
Как бы мы ни крутили, во времена блоков жестких, когда какая-нибудь Турция была бы одновременно членом НАТО и членом Варшавского договора – такого бы не было. А сегодня Турция…
Кирилл Казаков, СТВ:
Сегодня Эрдоган фактически на двух стульях сидит, это же все понимают.
Петр Петровский:
Разбалансировка сил такая, что мир не биполярный, не однополярный. И та же Венгрия, член НАТО, проводит ох какую самостоятельную политику. Или, например, Армения, которая является членом ОДКБ и у которой на территории самое большое количество НКО во всем Закавказье.
Кирилл Казаков:
Или Азербайджан, являющийся союзником Турции, но при этом хорошие отношения между лидерами Азербайджана и Беларуси дают нам особое отношение.
Петр Петровский:
Сейчас эта геополитика формируется по сетевому принципу во многом, гибридному принципу. В том числе через цветные революции, в том числе через многоступенчатые союзы и перемычки. Почему это происходит? Идет переходный период. Я думаю, что все-таки в конце концов тут даже не многополярный мир будет, это слишком дорогое удовольствие – много полюсов иметь. Будет два, два с половиной полюса, три, может. Но будет выстроена более жесткая система. Страны, которые и вашим, и нашим, и всем, они просто ищут себя и продают себя по большому счету, где им быть. Тот же Эрдоган ездит на саммиты НАТО и на саммиты Шанхайской организации сотрудничества.
Кирилл Казаков:
«Я хочу и С-400, и нефть продавать»?
Петр Петровский:
И «может, мне в ШОС вступить», да. Все здесь очень, очень тонко. И мы должны быть готовы к самому неожиданному.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Петр, ты прав, но я коллегу поддержу. Тут очень важны такие точки фокуса. ОДКБ сегодня крайне важен. Как он потом трансформируется, с кем будем дружить – это другое. Сейчас надо поддержать его дееспособность, показать эффективность. Если бы его не было, было бы совсем другое.
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