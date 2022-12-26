Андрей Богодель: «Доброе слово и «Кольт» – это гораздо больше, чем просто доброе слово»

Финальный эфир 2022 года! Как проходит интеграция Союзного государства? Чем выгодно участие в ШОС? Доказало ли ОДКБ свою ценность? В 18:30 на площадке ток-шоу «По существу» соберутся спикеры разных специализаций, чтобы ответить на эти и другие вопросы в прямом эфире.

Кирилл Казаков, СТВ:

Мне кажется, что любой союз должны поддержать военные, правильно? Георгий Гриц, экономический аналитик:

Это само собой. Кирилл Казаков:

То есть, если военные поддержат… Слово военным даю. Георгий Гриц:

Вы как-то к диктатуре сейчас… Скоро договоримся до пикета. Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске, кандидат социологических наук, профессор:

Одна маленькая поправочка. Наднациональные органы, их создание, прописаны в договоре о Союзном государстве. И сегодня, когда принимаются какие-то решения, есть Высший государственный совет, который возглавляет Александр Григорьевич Лукашенко. Есть Совет министров Союзного государства. То есть это все перспективы, надо работать.

Кирилл Казаков:

ОДКБ – это армия СНГ или армия ЕврАзЭС? Либо же в принципе это понятие очень путанное? Люди, которые смотрят телевизор, читают прессу и не вдаются в подробности, реально очень иногда путаются тем количеством союзов, в которых мы участвуем, разговариваем. Союз с Россией – ну, понятно, союз с Казахстаном – что-то тоже понятное, ОДКБ – это вроде как армия. Мы везде лидеры, наш Президент везде говорит.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:

Я начну, наверное, с самого первого, с самого начала. Тот союз, где поддержат военные или нет. Это, как говорится, с одной стороны, безусловно, правильно. Давайте вернемся назад: как создавался Советский Союз? Георгий Гриц:

Давайте уточним: армия должна стоять вне политики. Это классика. Андрей Богодель:

Это инструмент политики. Георгий Гриц:

Инструмент, но говорить, что армия определяет будущее… Мы можем не туда уйти. Андрей Богодель:

И тот, кто опирается и умело пользуется этим инструментом, имеет гораздо больше шансов на успех. Потому что доброе слово и «Кольт» – это гораздо больше, чем просто доброе слово, правильно?

Кирилл Казаков:

Вот, в Украине не договорились – армия работает. Марианна Щеткина:

Сила – монополия государства. Андрей Богодель:

Если мы назад будем возвращаться, в Советский Союз, как он образовывался? Давайте вспомним. Пришли большевики и установили советскую власть на определенной территории, перед этим разгромив Колчака, Деникина, Врангеля, затем иностранную интервенцию и так далее. Что произошло? Поменялся баланс сил. Исходя из того, что поменялся баланс сил и создалось определенное пространство, на котором этот баланс сил установил свою власть.