Андрей Богодель: «Доброе слово и «Кольт» – это гораздо больше, чем просто доброе слово»
Финальный эфир 2022 года! Как проходит интеграция Союзного государства? Чем выгодно участие в ШОС? Доказало ли ОДКБ свою ценность? В 18:30 на площадке ток-шоу «По существу» соберутся спикеры разных специализаций, чтобы ответить на эти и другие вопросы в прямом эфире.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мне кажется, что любой союз должны поддержать военные, правильно?
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Это само собой.
Кирилл Казаков:
То есть, если военные поддержат… Слово военным даю.
Георгий Гриц:
Вы как-то к диктатуре сейчас… Скоро договоримся до пикета.
Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске, кандидат социологических наук, профессор:
Одна маленькая поправочка. Наднациональные органы, их создание, прописаны в договоре о Союзном государстве. И сегодня, когда принимаются какие-то решения, есть Высший государственный совет, который возглавляет Александр Григорьевич Лукашенко. Есть Совет министров Союзного государства. То есть это все перспективы, надо работать.
Кирилл Казаков:
ОДКБ – это армия СНГ или армия ЕврАзЭС? Либо же в принципе это понятие очень путанное? Люди, которые смотрят телевизор, читают прессу и не вдаются в подробности, реально очень иногда путаются тем количеством союзов, в которых мы участвуем, разговариваем. Союз с Россией – ну, понятно, союз с Казахстаном – что-то тоже понятное, ОДКБ – это вроде как армия. Мы везде лидеры, наш Президент везде говорит.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:
Я начну, наверное, с самого первого, с самого начала. Тот союз, где поддержат военные или нет. Это, как говорится, с одной стороны, безусловно, правильно. Давайте вернемся назад: как создавался Советский Союз?
Георгий Гриц:
Давайте уточним: армия должна стоять вне политики. Это классика.
Андрей Богодель:
Это инструмент политики.
Георгий Гриц:
Инструмент, но говорить, что армия определяет будущее… Мы можем не туда уйти.
Андрей Богодель:
И тот, кто опирается и умело пользуется этим инструментом, имеет гораздо больше шансов на успех. Потому что доброе слово и «Кольт» – это гораздо больше, чем просто доброе слово, правильно?
Кирилл Казаков:
Вот, в Украине не договорились – армия работает.
Марианна Щеткина:
Сила – монополия государства.
Андрей Богодель:
Если мы назад будем возвращаться, в Советский Союз, как он образовывался? Давайте вспомним. Пришли большевики и установили советскую власть на определенной территории, перед этим разгромив Колчака, Деникина, Врангеля, затем иностранную интервенцию и так далее. Что произошло? Поменялся баланс сил. Исходя из того, что поменялся баланс сил и создалось определенное пространство, на котором этот баланс сил установил свою власть.
Сегодня мы с вами, если действительно будем мерить мерками прошлого, то, что было до 24 февраля – то, безусловно, интеграция, не интеграция, политика, экономика – мы ничего никогда не создадим. Ничего. Посмотрите, как действует сегодня НАТО: слаженно и концентрированно, поставки вооружения и все остальное, благодаря чему, в принципе, все и продолжается. Если мы говорим о том, будет союз или нет, опять-таки, это будет зависеть от того, как пройдет специальная военная операция, как изменится вся тенденция на наших театрах военных действий в военно-географических регионах. И каков будет баланс сил. И тогда будут создаваться союзы, блоки, государственные образования новые. Это нас ждет впереди. И мы, скорее всего, станем свидетелями в ближайшее десятилетие. Потому что если мы посмотрим все концепции, все стратегии – они сделаны до 2030 года. Практически четко определена дорожная карта, кто как будет действовать в этих условиях и обстановке.
Что касается непосредственно коллективных и миротворческих сил, которые находятся в ОДКБ. Безусловно, они не являются вооруженными силами ОДКБ. Это та структура, которая позволяет нам на международном уровне действовать против экстремизма, терроризма, сепаратизма. То есть тех аспектов, которые сегодня нам достались из прошлого, из вчерашнего дня. Эти моменты нам необходимо во многом перестраивать. То, что было в Казахстане – во многом успех ОДКБ, вне всякого сомнения. Политическая воля именно этой организации в военном плане была продемонстрирована один раз, единственный раз. Но, надеюсь, не последний.
Кирилл Казаков:
Мне сейчас кажется, что в Армении этим пытаются воспользоваться и поиграться. Дескать, давайте-ка сюда ОДКБ.
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