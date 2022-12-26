«Должно быть понимание, общее понимание». Как Лукашенко объединяет СНГ и ЕврАзЭС

Георгий Гриц, экономический аналитик: Коллеги, давайте скажем честно и однозначно. Вот реинкарнат Советского Союза, где была единая правящая партия, где была единая цепь принятия решений, плановая экономика – этого никогда уже не будет. Все, точка. Второй вопрос: что мы хотим создать? Сначала надо определить, что мы хотим создать. К сожалению, сегодня на понятийном формате того, что мы хотим создать, тоже нет. Союзное государство – один формат и одни цели, ЕврАзЭС – другие, ШОС – третьи. И так далее, и тому подобное. Поэтому сначала надо определиться с целью, а потом к этой цели выстраивать дорожную карту.

Кирилл Казаков, СТВ:

Знаете, я на самом деле думал, что объединяет все эти союзы. Наверное, не «что», а «кто». Как бы то ни было, но Александр Григорьевич Лукашенко стоял у идеи и истоков создания сначала содружества Беларуси и России, потом союза. Он, как локомотив, тащит на себе СНГ, и правильно вы говорите, что столица здесь, в Минске. ЕврАзЭС постоянно, на каждом саммите он: и на пресс-конференции, и на ногах за пресс-конференцией дает интервью. То же самое происходит сегодня на неформальном саммите СНГ, где он пошутил и сказал, и пожелал хорошего настроения, и пообещал, что год будет удачным. Может ли оказаться так, что, если все-таки идея Президента о создании, как вы говорите, некого образования – мы поймем – будет озвучена и она тоже возможна быть реализованной?

Георгий Гриц:

Есть обычная психология человека, особенно такого уровня. Если кто-то, один из лидеров, какой бы он ни был супер-пупер крутой, начинает генерировать идею, на уровне ментальности есть отторжение. Должно быть понимание, общее понимание. И вот с этой точки зрения, вы говорите, чем объединяется – объединяется так же, как Евросоюз создавался. Я вот читал классиков, которые стояли у истоков Евросоюза. Это инстинкт самосохранения. Тогда была угроза Советского Союза, а сегодня другие угрозы. И вот пока мы не дойдем до этого уровня, все почувствуют, поймут, что необходимо объединяться – до этого не будет. Санкции и привели к такому форсированию.