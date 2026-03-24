Какую медпомощь можно получить в Минской областной клинической больнице – рассказал главврач

Минская областная клиническая больница – главное медучреждение для жителей центрального региона. Свыше 400 врачей и тысячи спасенных жизней. Всего около 50 отделений. За последний год открылось три новые ультрасовременные операционные. В больнице поправляют свое здоровье не только жители нашей страны, но и представители зарубежья. О новейших методиках лечения и качестве медуслуг рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Какие заболевания диагностируют в кабинете рентгеновской денситометрии – рассказали в МОКБ Областная клиническая больница многопрофильная. Ежегодно стационарную медицинскую помощь получают более 20 тысяч человек с различными заболеваниями. Около 60 % пациентов хирургического профиля.

Александр Линкевич, главный врач Минской областной клинической больницы:

Минская областная клиническая больница является крупнейшим учреждением здравоохранения Минской области и организацией третьего уровня для оказания медицинской помощи как пациентам – жителям Минской области, так и гражданам других регионов нашей республики. Она рассчитана на 844 койки, имеет в своем составе 23 стационарных отделения и 16 вспомогательных подразделений. Кроме того, в нашей структуре есть консультативная поликлиника, рассчитанная на 500 посещений в смену. Из наших подразделений стоит выделить такие отделения, как урологические. Они известны не только в Минской области, но и в целом в нашей стране. Это отделения травматологические. Это отделения хирургические, проктология в том числе. Отделение микрохирургии – у нас располагается Республиканский центр пластической и реконструктивной микрохирургии. В 2025 году врачи клиники выполнили свыше 19 тысяч операций. Внедрены абсолютно новые методики лечения, в том числе высокотехнологичные. Увеличено количество малоинвазивных операций. Они высокоэффективны, минимизируют травмы и не требуют долгого восстановления. Таких операций в прошлом году было 9 тысяч.