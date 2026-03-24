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Какую медпомощь можно получить в Минской областной клинической больнице – рассказал главврач

24 марта 2026 12:54
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Минская областная клиническая больница – главное медучреждение для жителей центрального региона. Свыше 400 врачей и тысячи спасенных жизней. Всего около 50 отделений. За последний год открылось три новые ультрасовременные операционные. В больнице поправляют свое здоровье не только жители нашей страны, но и представители зарубежья. О новейших методиках лечения и качестве медуслуг рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

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Областная клиническая больница многопрофильная. Ежегодно стационарную медицинскую помощь получают более 20 тысяч человек с различными заболеваниями. Около 60 % пациентов хирургического профиля.

Какую медпомощь можно получить в Минской областной клинической больнице – рассказал главврач-2

Александр Линкевич, главный врач Минской областной клинической больницы:
Минская областная клиническая больница является крупнейшим учреждением здравоохранения Минской области и организацией третьего уровня для оказания медицинской помощи как пациентам – жителям Минской области, так и гражданам других регионов нашей республики. Она рассчитана на 844 койки, имеет в своем составе 23 стационарных отделения и 16 вспомогательных подразделений. Кроме того, в нашей структуре есть консультативная поликлиника, рассчитанная на 500 посещений в смену. Из наших подразделений стоит выделить такие отделения, как урологические. Они известны не только в Минской области, но и в целом в нашей стране. Это отделения травматологические. Это отделения хирургические, проктология в том числе. Отделение микрохирургии – у нас располагается Республиканский центр пластической и реконструктивной микрохирургии.

В 2025 году врачи клиники выполнили свыше 19 тысяч операций. Внедрены абсолютно новые методики лечения, в том числе высокотехнологичные. Увеличено количество малоинвазивных операций. Они высокоэффективны, минимизируют травмы и не требуют долгого восстановления. Таких операций в прошлом году было 9 тысяч.

Какую медпомощь можно получить в Минской областной клинической больнице – рассказал главврач-4

Александр Линкевич:
У нас медицинскую помощь получают как жители Минской области, так и жители других регионов нашей страны. Кроме того, мы оказываем платные медицинские услуги для граждан других стран. В 2025 году экспорт медицинских услуг нашим учреждением здравоохранения был перевыполнен – на 111 %. Более 60 % от числа пациентов иностранных граждан – это граждане стран СНГ.

Подробности в видео.

# Александр Линкевич # Анна Куртасова # Здравоохранение Беларуси # Медицина # УЗ «Минская областная клиническая больница»

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